Denuncian parálisis de una obra clave en Santa Fe y alertan por despidos ante una deuda millonaria de Nación

La paralización de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas SA volvió a generar fuertes cuestionamientos en la Legislatura provincial luego de que se confirmaran 32 despidos en la empresa contratista encargada de los trabajos.

El senador provincial Julio Francisco Garibaldi advirtió que el emprendimiento “ya debería estar terminado” y responsabilizó al gobierno nacional por la interrupción de los pagos comprometidos para la ejecución de la obra.

Según explicó el legislador, la administración central mantiene una deuda cercana a los 800 millones de pesos correspondientes a certificados de obra ya emitidos, situación que derivó en la reducción de personal y en una nueva paralización de los trabajos.

La iniciativa busca duplicar la capacidad de producción de la planta potabilizadora ubicada en el barrio Candioti de Santa Fe, considerada una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable en distintas localidades de la provincia.

Garibaldi recordó además que se trata de una de las pocas obras financiadas originalmente por el gobierno nacional que continuaban en ejecución en la capital santafesina tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

El proyecto había sido impulsado con recursos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), organismo que fue eliminado por el gobierno nacional en noviembre de 2024.

Tras el cierre del ente, Nación había garantizado la continuidad de los trabajos, aunque los pagos se sostuvieron solo durante algunos meses de 2025 antes de volver a interrumpirse.

Ante este escenario, el Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación impulsado por Garibaldi para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que regularice de manera inmediata la deuda y garantice la continuidad de la obra.

El senador socialista comparó la situación con el avance del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, financiado por la provincia, y sostuvo que la diferencia radica en “cumplir con la palabra empeñada”.

Durante el debate legislativo también se sumó el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien mencionó otra obra hídrica paralizada tras el cierre del Enhosa: el acueducto proyectado para conectar San Javier con Tostado y abastecer además a San Cristóbal.

En paralelo, el Senado provincial también abordó la crisis del transporte interurbano en distintas regiones santafesinas.

El senador Rubén Pirola presentó un pedido de informes por la suspensión del servicio que prestaba la empresa Ruta 70 entre las localidades de Sarmiento, Felicia, Nuevo Torino y Pilar.

El legislador advirtió que la interrupción del servicio afecta directamente a estudiantes y trabajadores, y mencionó el caso de una escuela donde al menos 20 alumnos podrían quedarse sin posibilidad de asistir a clases si no se restablece el transporte.

En el mismo sentido, el senador Alcides Calvo expresó preocupación por las dificultades crecientes en el sistema de transporte interurbano en distintos puntos de la provincia.

Además, la Cámara dio preferencia para tratar en la próxima sesión un proyecto impulsado por Calvo para modificar aspectos de la ley del Boleto Educativo Gratuito, con el objetivo de ampliar y optimizar el acceso al beneficio para estudiantes, docentes y asistentes escolares santafesinos.