Santa Fe impulsa una polémica ley para actuar ante amenazas en escuelas y habilitar ciberpatrullaje

El gobierno de Santa Fe trabaja en un proyecto de ley que busca crear un nuevo marco normativo para intervenir frente a amenazas, intimidaciones y situaciones de riesgo en escuelas y espacios vinculados a adolescentes y jóvenes.

La iniciativa surgió luego de los episodios registrados en San Cristóbal y otras localidades de la provincia, donde aparecieron mensajes amenazantes en paredes de establecimientos educativos advirtiendo sobre supuestas “matanzas” o hechos violentos.

El borrador fue presentado esta semana por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, durante una reunión con legisladores oficialistas.

El proyecto contempla la creación de una figura denominada “Alerta de Riesgo Crítico Emergente”, que podrá ser declarada por el Poder Ejecutivo cuando exista un peligro grave, actual o inminente para la seguridad física o psicológica de personas en ámbitos escolares o entornos juveniles.

Entre las situaciones que podrían activar el mecanismo se incluyen amenazas con potencial de violencia, difusión de contenidos peligrosos en redes sociales, desafíos virales, fenómenos de contagio social y dinámicas digitales que incentiven conductas riesgosas entre menores.

La propuesta otorga amplias facultades al Ministerio de Justicia y Seguridad para coordinar operativos, solicitar informes a otras áreas del Estado y desplegar tareas de monitoreo digital.

El texto prevé expresamente la posibilidad de realizar ciberpatrullajes, elaborar perfiles y patrones de riesgo, infiltrar agentes digitales encubiertos y solicitar a plataformas y redes sociales el bloqueo de cuentas o contenidos considerados peligrosos.

Además, la iniciativa concede atribuciones especiales a la policía durante la vigencia de la alerta.

Entre ellas figuran la posibilidad de ingresar e inspeccionar establecimientos educativos, establecer perímetros de seguridad, restringir circulación de personas, ordenar evacuaciones preventivas y realizar requisas personales o de pertenencias.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto habilita el secuestro de dispositivos electrónicos y el acceso inmediato a su contenido, incluyendo la posibilidad de utilizar desbloqueo biométrico mediante “la fuerza mínima e indispensable”, con posterior comunicación a la Fiscalía.

El texto también incorpora obligaciones para docentes y personal educativo, quienes deberán reportar cualquier situación sospechosa vinculada a amenazas, presencia de armas o circulación de contenidos peligrosos, aun cuando no exista delito consumado.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa apunta a la denominada “responsabilidad parental”.

Según el borrador, cuando una amenaza o situación de riesgo sea provocada por menores de edad, el Estado podrá reclamar a los responsables legales el pago de todos los costos operativos generados por los procedimientos de seguridad.

Asimismo, en casos de incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado y supervisión, se contemplan sanciones administrativas para padres o tutores, que podrían incluir multas y hasta restricciones para asistir a eventos masivos o espectáculos deportivos.

El proyecto aún se encuentra en etapa de discusión interna dentro del oficialismo y deberá ser enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento formal. Sin embargo, algunos de sus puntos ya comenzaron a generar debate por el alcance de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad y el posible impacto sobre derechos individuales y privacidad digital.