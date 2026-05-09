Pullaro avanza con una tasa única para camiones y busca financiar obras clave en rutas portuarias

El gobierno de Santa Fe comenzó a delinear un nuevo esquema para financiar la reparación y modernización de las rutas que conectan con el complejo portuario del Gran Rosario, por donde se exporta cerca del 80% de los granos del país.

La iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro apunta a crear un sistema unificado de cobro para los camiones que ingresan a las terminales portuarias, con el objetivo de destinar esos recursos a obras de infraestructura vial.

El plan fue debatido en una reunión realizada en Rosario, encabezada por Pullaro junto a los ministros Lisandro Enrico, Gustavo Puccini y Pablo Olivares.

Del encuentro también participaron intendentes y jefes comunales de las principales localidades atravesadas por el tránsito pesado vinculado al sector agroexportador, entre ellas San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Puerto General San Martín, Timbúes, Arroyo Seco, Alvear y General Lagos.

Además, estuvo presente el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato.

Uno de los principales puntos de conflicto previo al acuerdo había sido el temor de los municipios a perder la recaudación de las tasas viales locales que actualmente cobran por el paso de camiones.

Finalmente, según trascendió tras las negociaciones, las comunas mantendrán sus tributos propios mientras la provincia avanzará con un esquema complementario y coordinado para financiar obras regionales de mayor escala.

Desde el gobierno provincial sostienen que el objetivo es ordenar el sistema logístico y mejorar las condiciones de circulación en corredores que soportan el paso de cerca de dos millones de camiones durante cada campaña agrícola.

“Es momento de dar vuelta la página y avanzar hacia un circuito portuario moderno”, afirmó Enrico, quien explicó que la intención es reducir el impacto ambiental y urbano que genera el tránsito pesado en las localidades portuarias.

El proyecto contempla la creación de un fideicomiso integrado por la provincia, municipios, comunas, la Bolsa de Comercio, empresas agroexportadoras y representantes del transporte de cargas.

Según explicó el ministro de Obras Públicas, los fondos se destinarán exclusivamente a infraestructura, incluyendo nuevas rotondas, puentes, dobles carriles y mejoras en accesos estratégicos.

Sin embargo, todavía persiste una discusión central: quién absorberá finalmente el costo de la nueva tasa.

La posibilidad de que el impacto económico termine trasladándose a productores agropecuarios comenzó a generar reparos dentro del sector rural.

La Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado en el que manifestó preocupación por la eventual creación de un fideicomiso financiado mediante cargos adicionales al transporte de cargas.

Aunque reconoció la importancia de mejorar la infraestructura vial en la región portuaria, la entidad advirtió que una nueva tasa implicaría mayores costos logísticos para el sector agropecuario en un contexto de fuerte presión tributaria.

Además, reclamó que los productores sean incorporados formalmente a las mesas de discusión y sostuvo que tanto el Estado nacional como el provincial deben asumir responsabilidades en el financiamiento de obras públicas estratégicas.

Pese a las diferencias, la Sociedad Rural dejó abierta la puerta al diálogo y aseguró que participará de las conversaciones para buscar alternativas que permitan mejorar la infraestructura sin afectar la rentabilidad del sector productivo.