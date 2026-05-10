Los préstamos en pesos repuntaron en abril impulsados por el uso de tarjetas de crédito

El crédito en pesos volvió a crecer después de dos meses de caída

Las tarjetas de crédito fueron el principal motor de la recuperación

La morosidad récord limita una expansión más sostenida del financiamiento

Los préstamos personales siguen afectados por tasas muy elevadas

El crédito en dólares alcanzó un nuevo máximo histórico

Las billeteras virtuales y fondos Money Market impulsaron los depósitos a plazo

Después de dos meses consecutivos de retrocesos, el crédito en pesos al sector privado volvió a mostrar señales de recuperación durante abril. El repunte fue moderado, aunque suficiente para cortar una breve racha negativa y dejar en evidencia cuáles son hoy los motores y las debilidades del sistema financiero argentino en un escenario atravesado por la desaceleración inflacionaria, la estabilidad cambiaria y el deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas.

Según el último informe monetario del Banco Central, los préstamos en moneda local crecieron un 0,6% en términos reales respecto de marzo. La mejora estuvo impulsada principalmente por el financiamiento con tarjetas de crédito, que registró un incremento mensual del 3,1%, dentro de un segmento de consumo que venía mostrando un desempeño muy débil en los últimos meses.

El financiamiento al consumo en general avanzó 1,6% real, aunque el comportamiento fue dispar entre las distintas líneas. Mientras las tarjetas mostraron una recuperación, los préstamos personales prácticamente no tuvieron variaciones. Ese fenómeno refleja una tendencia cada vez más visible: los hogares recurren al crédito de corto plazo para sostener gastos corrientes, pero evitan asumir compromisos financieros más prolongados en un contexto de elevada incertidumbre económica.

La explicación también pasa por el costo del dinero. A pesar de que desde fines de febrero las tasas comenzaron a bajar y exhibieron mayor estabilidad, esa reducción no se trasladó plenamente a los préstamos destinados a individuos. Los bancos continúan aplicando spreads elevados para cubrirse ante el creciente riesgo de incumplimiento.

Las cifras de morosidad respaldan esa cautela. Un informe privado advirtió que el ratio de irregularidad en créditos a familias alcanzó en marzo un récord de 11,5%, con especial deterioro en los préstamos personales. Allí, las tasas nominales anuales superan el 60% y los niveles de mora rondan el 14%, configurando uno de los principales focos de preocupación para el sistema financiero.

En ese contexto, el crecimiento de abril aparece más como una mejora puntual que como el inicio de una recuperación sólida y sostenida. De hecho, los analistas consideran que la evolución futura del crédito dependerá de dos variables centrales: una reducción de la morosidad y una recomposición del ingreso real de la población.

Dentro de las líneas con mejor desempeño también se destacaron los créditos prendarios, que crecieron un 3% mensual en términos reales, y los hipotecarios, que avanzaron 0,7%. Ambos segmentos continúan mostrando dinamismo relativo gracias a la estabilidad cambiaria y a una menor volatilidad financiera respecto de meses anteriores.

En el financiamiento empresarial también se observó un escenario dividido. Los adelantos en cuenta corriente crecieron 2,4% luego de tres meses en baja, mientras que los documentos comerciales retrocedieron 2%, reflejando que la actividad productiva todavía se mueve con cautela y con dificultades para consolidar una recuperación más amplia.

El contraste más marcado volvió a aparecer en el crédito en dólares. Los préstamos al sector privado en moneda estadounidense crecieron casi 1.400 millones de dólares durante abril y alcanzaron un nuevo récord histórico, con un stock total de 22.732 millones. En los últimos doce meses, el incremento acumulado supera el 53%.

La estabilidad cambiaria y el crecimiento de los depósitos en dólares explican buena parte de esa expansión. Además, las nuevas regulaciones habilitaron por primera vez préstamos personales en moneda extranjera financiados con deuda propia de las entidades financieras, ampliando el universo de clientes que pueden acceder a este tipo de créditos.

En el mercado sostienen que, pese a los riesgos asociados al endeudamiento en dólares, el financiamiento en moneda dura continúa resultando más atractivo que el crédito en pesos. La posibilidad de cubrir posiciones cambiarias a costos relativamente bajos y la expectativa de estabilidad del tipo de cambio siguen inclinando la balanza hacia esa alternativa.

El informe del Banco Central también mostró cambios en el comportamiento de los ahorristas y de los fondos vinculados a billeteras virtuales y Money Market. Los depósitos a plazo crecieron impulsados por las Prestadoras de Servicios Financieros, luego de que la Comisión Nacional de Valores flexibilizara los límites de inversión en plazos fijos tradicionales y precancelables.

Mientras tanto, la Base Monetaria registró una caída del 3% en abril. La absorción de pesos mediante colocaciones de deuda del Tesoro y del propio Banco Central terminó neutralizando el efecto expansivo derivado de la compra de divisas en el mercado cambiario.