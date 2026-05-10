El Gobierno cambió la cobertura médica de Gendarmería y Prefectura

El Gobierno oficializó un nuevo esquema médico para las fuerzas federales

Medicus será la empresa encargada de brindar la cobertura integral

La medida alcanza a personal activo, retirados, pensionados y familiares

La selección se realizó mediante una licitación pública nacional

El traspaso será progresivo y no interrumpirá tratamientos en curso

Los afiliados no deberán realizar trámites presenciales para acceder al nuevo sistema

El Gobierno nacional oficializó un cambio de fuerte impacto para miles de integrantes de las fuerzas federales de seguridad. A través del Ministerio de Seguridad, se confirmó que la empresa Medicus será la nueva prestadora encargada de brindar cobertura médico-asistencial integral a los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, en una decisión que marca un giro relevante dentro del esquema sanitario destinado al personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

La medida llegó luego de un proceso de licitación pública que, según remarcaron desde la cartera conducida por Patricia Bullrich, se desarrolló bajo criterios de transparencia y evaluación técnica. La decisión se tomó tras analizar distintas propuestas presentadas para hacerse cargo de la prestación médica, en medio de un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de salud que hasta ahora brindaba cobertura a los efectivos y sus familias.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la selección de Medicus respondió a un estudio integral realizado por una comisión especializada que evaluó antecedentes, calidad prestacional, capacidad operativa, alcance territorial y disponibilidad de profesionales e instituciones médicas en todo el país. El objetivo central, explicaron, es garantizar un servicio más eficiente y con mejores niveles de atención para los afiliados.

El nuevo esquema alcanzará no solo al personal en actividad, sino también a retirados, pensionados, personal civil y grupos familiares vinculados tanto a Gendarmería Nacional Argentina como a Prefectura Naval Argentina. La amplitud del universo alcanzado convirtió a la licitación en una de las decisiones administrativas más sensibles dentro del área de Seguridad durante los últimos meses.

La modificación se produce además en un escenario de malestar interno dentro de las fuerzas federales, donde desde hace tiempo se acumulaban reclamos vinculados a dificultades en la cobertura médica, demoras en autorizaciones, falta de prestaciones y problemas administrativos derivados de la situación que atraviesa IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Ante ese panorama, el Gobierno avanzó con una alternativa externa que permita descomprimir la crisis sanitaria y garantizar un funcionamiento más estable del sistema de atención médica para el personal federal. La apuesta oficial es que la incorporación de un nuevo prestador privado permita mejorar el acceso a consultas, estudios, internaciones y tratamientos en distintas regiones del país.

Uno de los aspectos centrales del anuncio estuvo vinculado al proceso de transición. Desde el Ministerio buscaron llevar tranquilidad a los afiliados al asegurar que el cambio de prestador no implicará interrupciones en la atención ni afectará tratamientos médicos en curso.

Según se informó oficialmente, el traspaso hacia el nuevo esquema sanitario se realizará de manera gradual y por etapas, con el objetivo de evitar inconvenientes administrativos o vacíos de cobertura durante la implementación. Mientras se completa el proceso, IOSFA continuará brindando las prestaciones habituales para garantizar la continuidad del servicio.

La aclaración buscó responder a una de las principales inquietudes de los efectivos y sus familias, especialmente entre quienes actualmente atraviesan tratamientos complejos o cuentan con turnos programados en centros médicos específicos.

Otro punto que el Gobierno buscó despejar rápidamente estuvo relacionado con los trámites administrativos. Las autoridades remarcaron que los afiliados no deberán realizar gestiones presenciales ni completar formularios para acceder al nuevo sistema de cobertura.

Toda la información vinculada con carnets, cartillas médicas, prestadores y beneficios será comunicada oficialmente a través de los canales institucionales del Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. De esta manera, se intentará evitar desinformación, demoras y posibles inconvenientes en las delegaciones de atención.

La decisión representa un cambio significativo dentro del esquema sanitario de las fuerzas federales y abre una nueva etapa para miles de afiliados que desde hace tiempo reclamaban mejoras en la calidad de atención médica. El desafío ahora será concretar una transición ordenada y garantizar que el nuevo sistema logre responder a las expectativas generadas dentro de ambas fuerzas.