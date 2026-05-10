Cada vez más jubilados vuelven a trabajar para intentar sostener sus ingresos

La cantidad de jubilados que trabajan creció con fuerza desde 2016

La pérdida de poder adquisitivo empuja a muchos adultos mayores a buscar empleo

La jubilación mínima quedó muy por debajo del costo de la canasta básica

El cuentapropismo es la principal salida laboral para los mayores de 65 años

La informalidad laboral entre jubilados aumentó en los últimos años

La escena del frigorífico de Moreno reflejó el deterioro económico de los adultos mayores

El deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones comenzó a reflejarse con fuerza en el mercado laboral argentino. Cada vez más adultos mayores vuelven a buscar empleo o continúan trabajando después de la edad jubilatoria para poder afrontar gastos básicos, en un contexto marcado por la aceleración inflacionaria, el aumento sostenido del costo de vida y el congelamiento del bono previsional.

Los datos más recientes muestran un fenómeno que se consolidó en los últimos años y que ya empieza a transformar la composición del empleo en el país. Según un informe elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la cantidad de personas mayores de 65 años ocupadas creció 32,6% desde 2016, muy por encima del aumento registrado en el empleo total.

La imagen que sintetizó esa realidad se vio días atrás en el partido bonaerense de Moreno, frente al frigorífico Cabaña Don Theo. Allí, miles de personas hicieron fila bajo la lluvia para intentar acceder a apenas 60 puestos laborales. Entre los postulantes aparecieron jóvenes que buscaban su primer trabajo, personas recientemente despedidas y también jubilados.

Desde la empresa reconocieron el impacto que generó la presencia de hombres y mujeres mayores que se acercaron con la esperanza de conseguir un ingreso adicional. La escena mostró una postal que dejó de ser excepcional: abuelos que, lejos de disfrutar del retiro, se ven obligados a reinsertarse laboralmente para complementar haberes que ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Actualmente, la jubilación mínima se ubica en $473.174, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 que permanece congelado desde marzo de 2024. Sin embargo, el costo de vida para un hogar jubilado supera ampliamente ese ingreso. Solo la canasta básica para adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en marzo los $744.990, mientras que la canasta alimentaria total se acercó al millón de pesos, incluso contemplando hogares con vivienda propia.

En paralelo, el aumento de la morosidad familiar refleja las dificultades económicas crecientes. El nivel de incumplimiento en créditos alcanzó máximos de las últimas dos décadas, impulsado por hogares que recurren al financiamiento para afrontar gastos cotidianos y luego encuentran dificultades para pagar esas deudas.

Frente a ese escenario, muchos jubilados optan por actividades independientes o informales como forma de supervivencia económica. Al cierre de 2025, más de 686 mil personas mayores de 65 años se encontraban ocupadas en los principales centros urbanos del país, el nivel más alto desde que comenzaron las mediciones actuales.

La tasa de actividad de ese segmento también alcanzó un récord histórico. Detrás de esa suba aparece un cambio profundo en las dinámicas laborales de los adultos mayores, cada vez más alejadas de una elección personal y más vinculadas a la necesidad económica.

Casi la mitad de los trabajadores mayores de 65 años son actualmente cuentapropistas. El crecimiento de este tipo de empleo evidencia que muchos jubilados encuentran mayores posibilidades en trabajos autónomos, changas o actividades precarias que en el empleo formal tradicional.

La construcción aparece como uno de los sectores donde más aumentó la participación de adultos mayores, seguida por el comercio minorista y las actividades profesionales vinculadas a servicios contables y jurídicos. Son áreas donde predominan tareas independientes o esquemas laborales flexibles, muchas veces sin estabilidad ni cobertura previsional adicional.

Al mismo tiempo, la informalidad entre los asalariados mayores de 65 años continúa creciendo. Más de la mitad de quienes siguen trabajando después de jubilarse lo hacen sin registración formal ni aportes. Mientras los empleos registrados retrocedieron en el último año, el trabajo informal dentro de este grupo etario avanzó con fuerza.

La situación también abrió un debate social más amplio sobre las condiciones de vida de los adultos mayores y el alcance real de los ingresos previsionales frente al costo actual de la economía cotidiana. Para muchos jubilados, la posibilidad de dejar de trabajar dejó de ser una opción.

Historias como la del conductor de una aplicación de viajes que se quedó dormido al volante después de extensas jornadas laborales comenzaron a multiplicarse en distintos ámbitos y funcionan como símbolo de una realidad cada vez más visible. La necesidad de generar ingresos extra empuja a miles de personas mayores a sostener rutinas laborales exigentes incluso después de haber cumplido la edad de retiro.

La fila frente al frigorífico bonaerense terminó condensando en una sola escena esa transformación silenciosa del mercado laboral argentino: jubilados buscando empleo bajo la lluvia para intentar completar ingresos que ya no alcanzan para sostener el día a día.