Paoltroni advirtió que el caso Adorni le provoca “un daño tremendo” al Gobierno de Milei

Paoltroni aseguró que el caso Adorni afecta políticamente al Gobierno

El senador afirmó que el tema monopoliza la agenda pública desde hace semanas

Defendió el rumbo económico impulsado por Javier Milei

Sostuvo que existen inversiones históricas que quedan fuera del debate mediático

Consideró que Adorni debe dar explicaciones ante la Justicia

Reconoció que el escándalo genera frustración social en medio del ajuste económico

El senador nacional Francisco Paoltroni aseguró que la controversia política que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni está teniendo un fuerte impacto negativo sobre el Gobierno nacional y cuestionó que el tema monopolice la discusión pública desde hace semanas, desplazando —según sostuvo— noticias económicas que podrían favorecer políticamente a la administración de Javier Milei.

Durante una entrevista radial, el legislador formoseño manifestó su preocupación por la centralidad que adquirió el escándalo y afirmó que la exposición permanente del caso termina afectando la percepción social sobre la gestión libertaria.

“La ocupación de la opinión pública y de los medios hace sesenta días con el tema Adorni hace un daño tremendo”, expresó Paoltroni al referirse al escenario político actual. Para el senador, la agenda mediática quedó absorbida por las denuncias y las derivaciones judiciales vinculadas al funcionario, mientras otros indicadores económicos pasan prácticamente inadvertidos.

En ese contexto, defendió el rumbo económico impulsado por el oficialismo y sostuvo que existen señales de recuperación que no logran instalarse en el debate público. Según señaló, mientras la discusión política gira alrededor del conflicto que rodea a Adorni, “los mercados van recorriendo otro camino”.

Paoltroni enumeró distintos factores que, a su entender, reflejan un cambio positivo en la economía argentina. Mencionó la baja de tasas de interés, el crecimiento de la actividad industrial, la expansión de la producción energética y el avance de inversiones vinculadas a sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería.

“Hay cosas que nunca han pasado en la Argentina, como una ola de inversiones históricas”, afirmó. En esa línea, lamentó que esas noticias no logren ocupar un lugar relevante en la conversación pública debido a la persistencia del escándalo político.

A pesar de respaldar la gestión económica, el senador evitó pronunciarse a favor de una eventual salida de Manuel Adorni del Gobierno. Consultado sobre qué decisión debería tomar Javier Milei frente a la situación, remarcó que la continuidad del funcionario depende exclusivamente del Presidente.

“El presidente decidió sostenerlo, es una decisión propia del presidente de la Nación”, señaló, aunque aclaró que Adorni debe brindar todas las explicaciones necesarias para esclarecer el caso ante la Justicia y ante la sociedad.

En ese sentido, valoró la rapidez con la que avanzaron las investigaciones judiciales en comparación con otros episodios políticos del pasado. Según planteó, el proceso debería resolverse rápidamente para evitar un desgaste mayor sobre el oficialismo y sobre la credibilidad institucional.

Paoltroni también reconoció que las denuncias contra funcionarios generan malestar social, especialmente en un contexto económico todavía atravesado por ajustes y dificultades para amplios sectores de la población.

“¿Cómo no lo va a generar? Yo lo lamento”, respondió cuando fue consultado acerca del impacto que el escándalo produce entre los ciudadanos. El legislador admitió que existe frustración social y que parte de la sociedad observa con preocupación este tipo de situaciones en medio del esfuerzo económico que atraviesa el país.

De todos modos, insistió en que algunas regiones ya muestran señales concretas de recuperación. Puso como ejemplo el crecimiento económico registrado en Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta y destacó también el avance de proyectos mineros en San Juan como motores potenciales de expansión para la economía nacional.

El senador volvió además a defender el modelo económico impulsado por La Libertad Avanza y sostuvo que sectores productivos como el campo, la minería y la energía serán determinantes para el futuro del país.

“Argentina tiene todas las posibilidades de despegar para siempre”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el proceso económico actual implica “un sacrificio monstruoso” para gran parte de la sociedad y que los resultados positivos todavía no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de muchos argentinos.

Las declaraciones de Paoltroni volvieron a poner en evidencia las tensiones que atraviesa el oficialismo entre la necesidad de sostener el rumbo económico y el costo político derivado de los conflictos internos y las controversias públicas que rodean a algunos de sus principales funcionarios.