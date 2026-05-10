El Gobierno busca recuperar la iniciativa con anuncios económicos y promesas de inversiones millonarias

El Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del RIGI

Javier Milei aseguró que el nuevo esquema tendrá mayores beneficios fiscales

Luis Caputo prometió inversiones por hasta 40.000 millones de dólares

El oficialismo busca ampliar el régimen hacia nuevos sectores estratégicos

La estabilidad cambiaria aparece como uno de los pilares del plan económico

El Banco Central desaceleró sus compras de dólares durante mayo

En medio del impacto político generado por el caso que involucra a Manuel Adorni, el Gobierno nacional busca recuperar rápidamente la iniciativa pública con una batería de anuncios económicos que promete mostrar en las próximas semanas. El primer paso de esa estrategia será el envío al Congreso de una nueva versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, denominado por la Casa Rosada como “Súper RIGI”.

La iniciativa fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego ratificada públicamente por el presidente Javier Milei, quien aseguró que el nuevo esquema incluirá ventajas superiores a las contempladas en el régimen original y estará orientado a sectores económicos que hasta ahora no habían tenido un desarrollo significativo en la Argentina.

El objetivo oficial es claro: acelerar el ingreso de inversiones privadas, fortalecer la producción y generar un mayor flujo de divisas en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar la estabilidad cambiaria y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria.

El RIGI original ya contempla importantes beneficios fiscales para proyectos vinculados principalmente a minería y energía, dos de los sectores que más inversiones movilizaron durante el último año. Según datos oficiales, el volumen total asociado a iniciativas aprobadas o en evaluación dentro de ese régimen alcanza casi los 95.000 millones de dólares.

Entre los incentivos incluidos aparecen reducciones en la carga impositiva, como la baja del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, además de exenciones sobre derechos de exportación y otros beneficios regulatorios destinados a mejorar la competitividad de grandes proyectos productivos.

Ahora, la intención del Ejecutivo es ampliar ese esquema hacia nuevas áreas estratégicas de la economía. Aunque todavía no se difundieron detalles técnicos completos, Milei adelantó que el “Súper RIGI” buscará impulsar sectores “que nunca existieron en la Argentina”, en una definición que abrió expectativas sobre posibles incentivos vinculados a tecnología, innovación y nuevos desarrollos industriales.

Caputo, por su parte, elevó las expectativas al asegurar que existen proyectos de inversión “asegurados” por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que podrían anunciarse en el corto plazo. “Venimos trabajando hace tiempo en cosas que iremos anunciando y que tienen alto impacto”, sostuvo el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda insistió además en que esas medidas tendrán efectos directos sobre el empleo, la producción, las exportaciones y la recaudación tributaria. Para el oficialismo, el ingreso de capitales privados aparece como uno de los pilares fundamentales para sostener el programa económico sin recurrir a emisión monetaria ni a un aumento del gasto público.

Sin embargo, algunos informes privados muestran que el nivel general de inversión todavía continúa débil en buena parte de la economía, especialmente fuera de los sectores vinculados a recursos naturales. Por eso, el Gobierno busca ampliar el alcance del régimen y acelerar proyectos capaces de generar divisas en el mediano plazo.

En paralelo, Milei también intensificó su búsqueda de inversores internacionales, especialmente en Estados Unidos. Durante su reciente visita a Los Ángeles, el Presidente volvió a convocar a empresarios norteamericanos a apostar por la Argentina y reivindicó el desempeño financiero que tuvieron quienes acompañaron su llegada al poder.

“Hace exactamente dos años los invité por primera vez a apostar por la Argentina y quienes lo hicieron vieron crecer el valor de sus inversiones”, señaló el mandatario durante un encuentro con empresarios e inversores.

El anuncio del nuevo paquete económico se da además en un contexto de creciente atención sobre la dinámica cambiaria. En las últimas jornadas, el Banco Central desaceleró sus compras de dólares, aun cuando continúa ingresando divisas provenientes del sector agroexportador.

Mientras en abril el promedio diario de compras rondó los 138 millones de dólares, durante mayo cayó significativamente. El mercado interpreta que el Gobierno estaría permitiendo una mayor apreciación cambiaria para sostener al dólar oficial como ancla antiinflacionaria.

De hecho, tras algunas subas iniciales, el tipo de cambio mayorista retrocedió en las últimas ruedas y acumula una leve baja nominal en lo que va del mes. La estabilidad del dólar sigue siendo una de las principales apuestas del oficialismo para consolidar el proceso de desaceleración de precios y generar previsibilidad macroeconómica.

Con ese escenario de fondo, el Gobierno intenta mostrar que la llegada de inversiones y el fortalecimiento de sectores exportadores serán las claves para sostener el modelo económico en los próximos meses.