Sergio Berni respaldó a Adorni y elogió a Milei por sostenerlo en medio de la investigación

Sergio Berni defendió la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno

El senador elogió a Javier Milei por sostener a su jefe de Gabinete

Reivindicó el principio de inocencia y rechazó medidas restrictivas

Cuestionó la aplicación de la denominada “doctrina Irurzun”

Pidió que la Corte Suprema revise la condena contra Cristina Kirchner

También respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof

En medio de la creciente controversia política y judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el senador bonaerense Sergio Berni sorprendió con una defensa pública del funcionario libertario y con elogios hacia la postura adoptada por el presidente Javier Milei frente al caso.

El ex ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que Adorni debe continuar en funciones mientras no exista una condena firme en su contra y reivindicó el principio de inocencia como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Durante una entrevista radial, Berni aseguró que el respaldo presidencial hacia el funcionario refleja una actitud política que, según consideró, merece reconocimiento.

“Un presidente que banca a su jefe de Gabinete como lo hace Milei con Adorni porque cree que es inocente, yo me saco el sombrero”, afirmó el dirigente peronista, en declaraciones que rápidamente generaron repercusión tanto dentro del oficialismo como en sectores de la oposición.

Berni planteó que el proceso judicial debe avanzar sin interferencias políticas, pero rechazó cualquier intento de desplazar al funcionario antes de que exista una resolución judicial definitiva. “Para Sergio Berni, Manuel Adorni es inocente hasta que se demuestre lo contrario y me parece que debe seguir en su cargo transitando en libertad”, sostuvo.

En ese contexto, el senador también cuestionó la denominada “doctrina Irurzun”, criterio judicial utilizado en distintas causas para justificar detenciones preventivas de exfuncionarios bajo el argumento de un supuesto poder residual capaz de entorpecer investigaciones.

Según Berni, ese mecanismo fue aplicado injustamente contra dirigentes peronistas durante los últimos años. “Manuel Adorni está todos los días en la Casa Rosada, acá no se va a fugar”, ironizó al descartar la posibilidad de que existan razones para aplicar restricciones judiciales contra el funcionario nacional.

El legislador recordó además que muchos exfuncionarios vinculados al kirchnerismo atravesaron procesos judiciales complejos bajo esa doctrina y cuestionó el impacto político que tuvieron esas decisiones judiciales. “Se aplicó a muchos compañeros peronistas que fueron encarcelados injustamente mientras atravesaban su proceso electoral”, expresó.

A lo largo de la entrevista, Berni buscó separar la discusión judicial del debate político y remarcó que el respeto al principio de inocencia debe sostenerse más allá de las diferencias partidarias. “Nosotros somos peronistas, nos bancamos nuestra historia y nos bancamos que el principio de inocencia es inocente hasta que el que tenga que juzgarlo diga lo contrario”, insistió.

El senador también aprovechó la entrevista para volver sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la condena dictada en la causa Vialidad. Según sostuvo, la Corte Suprema debería revisar el expediente para otorgar mayor legitimidad institucional al proceso.

“No hay una sola prueba documental, no hay una sola prueba pericial ni una sola prueba testimonial que indique la culpabilidad de Cristina”, afirmó Berni, quien además consideró que una revisión judicial permitiría “llevar tranquilidad” a la sociedad.

En paralelo, se refirió al futuro político del gobernador bonaerense Axel Kicillof y dejó abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial dentro del peronismo. Para Berni, el mandatario provincial deberá definir qué tipo de liderazgo pretende construir hacia el futuro.

“Tiene que decidir si quiere ser el candidato de todo el peronismo o el candidato del progresismo”, sostuvo el senador, quien manifestó abiertamente su deseo de que Kicillof encabece una propuesta presidencial en los próximos años.

No obstante, aclaró que para representar al conjunto del movimiento peronista el gobernador deberá ampliar su base política y contener a todos los sectores internos. “Tiene que abrazarnos, contenernos y conducirnos a todos hacia el triunfo”, remarcó.

Sobre el final de la entrevista, Berni también rechazó la posibilidad de un eventual indulto a Cristina Kirchner y dejó clara su posición personal sobre ese debate. “Cristina es inocente y se indulta a los culpables”, sentenció.

Las declaraciones del senador dejaron una escena política poco habitual: un dirigente histórico del peronismo defendiendo públicamente a un funcionario clave del gobierno libertario y respaldando la decisión de Milei de sostenerlo en medio de la crisis política.