Calcatreu inicia una nueva etapa minera y Río Negro se prepara para convertirse en provincia exportadora de oro y plata

La carga de los primeros bolsones con minerales marcó el inicio formal de la actividad exportadora en Calcatreu

El proyecto utiliza lixiviación en pilas y carbón activado para extraer oro y plata con tecnología moderna

Río Negro busca consolidarse como provincia minera metalífera orientada a mercados internacionales

Calcatreu ya genera más de 200 empleos directos y fuerte movimiento económico en Ingeniero Jacobacci

Las exportaciones proyectadas alcanzarían cerca de 1.800 millones de dólares hasta 2033

La provincia estima ingresos fiscales cercanos a 100 millones de dólares por regalías e impuestos específicos

La provincia de Río Negro comenzó a transitar un cambio histórico en su perfil productivo con el avance del Proyecto Calcatreu, ubicado en la Región Sur, donde se concretó la carga de los primeros bolsones con oro y plata en una operación que marca el inicio formal de la actividad metalífera exportadora a gran escala. El movimiento representa mucho más que un hito técnico dentro del yacimiento: para el Gobierno provincial y para el sector minero, simboliza el pasaje definitivo desde una provincia con potencial geológico hacia una economía con capacidad concreta de inserción en el mercado internacional de metales preciosos.

La operación realizada en Calcatreu consistió en el llenado de dos bolsones pertenecientes a la celda 1 con carbón activado, material utilizado para capturar los minerales obtenidos durante el proceso industrial. Cada una de estas unidades alcanza un peso aproximado de 550 kilos y contiene partículas de oro y plata extraídas mediante un sistema de lixiviación en pilas con riego por goteo, una tecnología ampliamente utilizada en la minería moderna para separar metales de la roca de manera eficiente.

Dentro de ese circuito, el carbón activado cumple un rol fundamental porque actúa como un filtro capaz de retener los minerales luego del proceso químico de separación. Una vez completada la logística operativa y el volumen previsto para el traslado, el material será enviado fuera del yacimiento hacia una planta especializada donde se realizará la refinación final. Allí se producirá la separación definitiva del oro y la plata para obtener el producto terminado destinado a los mercados externos.

La relevancia económica y simbólica del proceso radica en que Río Negro nunca había alcanzado una instancia de exportación metalífera de esta magnitud. Históricamente, la provincia construyó su actividad minera alrededor de minerales industriales como bentonita, diatomita, arenas silíceas e hierro, particularmente en Sierra Grande. Sin embargo, dentro del sector, la categoría de “provincia minera” suele estar asociada principalmente a la producción metalífera orientada a la exportación, un escalón que ahora Calcatreu busca inaugurar.

El proyecto aparece además en un contexto nacional donde distintas provincias intentan potenciar la minería como fuente de divisas, empleo e inversiones. En ese escenario, Río Negro procura posicionarse como un nuevo actor dentro del mapa metalífero argentino, apoyándose en reservas de oro y plata que podrían modificar la estructura económica regional durante los próximos años.

En paralelo al avance técnico, el impacto social y económico ya comienza a reflejarse en la Región Sur rionegrina. Según los datos difundidos oficialmente, Calcatreu sostiene actualmente 202 puestos de trabajo directos. De ese total, 155 corresponden a trabajadores rionegrinos y 101 pertenecen específicamente a Ingeniero Jacobacci, localidad que se convirtió en el principal centro urbano vinculado al emprendimiento.

El movimiento económico también alcanzó a proveedores y comercios locales. Durante el último ejercicio, el compre local en Jacobacci superó los 2.700 millones de pesos, mientras que la contratación de proveedores del resto de la provincia llegó a los 11.500 millones. Ese flujo de recursos comenzó a generar un efecto multiplicador sobre servicios, transporte, comercio y pequeñas empresas vinculadas a la actividad.

Las proyecciones oficiales ubican a Calcatreu como uno de los proyectos estratégicos más importantes de Río Negro para la próxima década. Se estima que, a lo largo de su vida útil operativa, el yacimiento podría generar exportaciones cercanas a los 1.800 millones de dólares, con una actividad prevista hasta 2033.

El impacto fiscal también aparece como uno de los aspectos centrales para el Gobierno provincial. Las estimaciones indican que la actividad minera podría aportar alrededor de 100 millones de dólares en regalías e impuestos específicos, sin contar los ingresos indirectos derivados de salarios, tasas y actividad económica complementaria.

Con los primeros cargamentos ya preparados y el circuito productivo en marcha, Calcatreu se convirtió en la principal apuesta minera de Río Negro y en un proyecto que promete redefinir el perfil económico de toda la región sur de la provincia.