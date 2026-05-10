La Iglesia encendió una nueva alarma social por el crecimiento de la pobreza y la demanda de asistencia

Marcelo Colombo advirtió que aumentó la cantidad de personas que recurren a Cáritas para pedir asistencia

La Iglesia alertó que sectores de clase media baja comenzaron a depender de ayuda alimentaria y social

El Episcopado expresó preocupación por el crecimiento de la indigencia y las personas en situación de calle

La Conferencia Episcopal reclamó mayor acompañamiento estatal para los sectores vulnerables

También denunciaron dificultades económicas en instituciones que atienden a personas con discapacidad

Intendentes del conurbano y funcionarios bonaerenses coincidieron con la Iglesia en un diagnóstico social crítico

La Conferencia Episcopal Argentina volvió a manifestar su preocupación por el deterioro económico y social que atraviesa amplios sectores de la población. El presidente del organismo, Marcelo Colombo, advirtió que creció de manera sostenida la cantidad de personas que recurren a la asistencia alimentaria y social, incluso entre sectores que hasta hace poco tiempo colaboraban con organizaciones solidarias. Las declaraciones reflejan la inquietud de la Iglesia frente al avance de la pobreza, el aumento de la indigencia y el impacto del ajuste económico sobre las familias.

Colombo sostuvo que en los últimos meses comenzó a observarse una transformación en el perfil de quienes buscan ayuda en Cáritas. Según describió, ya no se trata únicamente de personas históricamente excluidas del sistema laboral o social, sino también de integrantes de sectores medios y trabajadores que antes lograban sostenerse sin asistencia estatal o comunitaria.

“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas”, señaló el titular de la Conferencia Episcopal, al explicar que la demanda social aumentó de manera visible en distintas parroquias del país. En esa línea, remarcó que la presencia de personas de clase media baja pidiendo ayuda alimentaria o contención económica se volvió cada vez más frecuente y representa una señal preocupante sobre el deterioro de las condiciones de vida.

Las advertencias de la Iglesia aparecen en medio de un escenario económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y la persistencia de elevados índices de inflación. Colombo también alertó sobre el crecimiento de la indigencia y sostuvo que la cantidad de personas en situación de calle resulta “muy alarmante”, especialmente en grandes centros urbanos donde las parroquias y organizaciones sociales vienen registrando un incremento constante de la demanda.

En ese contexto, el dirigente eclesiástico reivindicó el concepto de justicia social y lo definió como una herramienta indispensable para acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, expresó, al reclamar mayor presencia y asistencia estatal para los sectores más golpeados por la crisis.

Al referirse a la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional, Colombo intentó despegarse de cualquier lectura partidaria y aclaró que la institución no busca posicionarse como un actor opositor. Sin embargo, reconoció que existen sectores de la dirigencia que interpretan las críticas sociales de la Iglesia como cuestionamientos políticos. Frente a eso, insistió en que la intención del Episcopado es visibilizar situaciones de exclusión que muchas veces quedan fuera del debate público.

La preocupación de la Iglesia no se limita únicamente al avance de la pobreza. A comienzos de abril, la Conferencia Episcopal envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, para advertir sobre las dificultades económicas que enfrentan instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. En la misiva denunciaron retrasos e insuficiencia en los aportes estatales, una situación que, según plantearon, pone en riesgo servicios esenciales vinculados a la alimentación, la provisión de medicamentos y el pago de salarios de trabajadores especializados.

Las advertencias se profundizaron además tras una reunión realizada entre Colombo, intendentes peronistas del conurbano bonaerense y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Del encuentro participaron jefes comunales y dirigentes que coincidieron en describir un panorama social crítico y en acelerado deterioro durante los últimos dos meses.

Según trascendió luego de la reunión, los participantes compartieron un diagnóstico marcado por el crecimiento del endeudamiento familiar, la expansión del multiempleo, el temor a perder el trabajo y el aumento de episodios de violencia intrafamiliar. También señalaron que la demanda alimentaria en municipios y parroquias aumentó de manera considerable, generando mayor presión sobre las estructuras de contención social.

La preocupación expresada por la Iglesia y los intendentes refleja el clima de tensión social que atraviesa distintos sectores del país y vuelve a instalar el debate sobre el alcance de las políticas de ajuste y su impacto sobre las economías familiares.