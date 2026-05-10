Se desploma el uso de tarjetas de crédito y crece la preocupación por el endeudamiento de las familias

El uso de tarjetas de crédito cayó al nivel más bajo de los últimos dos años

En apenas dos meses se perdieron más de 28 millones de operaciones con tarjeta

La morosidad en familias y créditos personales alcanzó niveles récord en el sistema financiero

Muchos consumidores comenzaron a autorregular gastos y evitar nuevas deudas

Las tasas de financiación superaron en algunos casos el 800% anual en billeteras virtuales

El endeudamiento de los hogares ya se concentra principalmente en gastos básicos como alimentos y combustible

El uso de tarjetas de crédito registró una fuerte caída en la Argentina y encendió nuevas señales de alarma sobre la situación financiera de los hogares. Los últimos datos difundidos por el Banco Central reflejaron que en febrero se realizaron 153,2 millones de operaciones con tarjeta, el nivel más bajo de los últimos dos años y una cifra que confirma un cambio profundo en los hábitos de consumo de la población.

La retracción fue contundente. En apenas dos meses se perdieron más de 28 millones de operaciones respecto de diciembre, lo que representa una caída acumulada del 15,6%. El fenómeno comenzó a acelerarse en enero, cuando las transacciones descendieron desde los 181,6 millones registrados a fines de 2025 hasta los 159,3 millones. En febrero, lejos de estabilizarse, la tendencia continuó profundizándose.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con el pico alcanzado en mayo de 2025, cuando se contabilizaron 192,6 millones de pagos con tarjeta de crédito. Desde entonces, el sistema perdió casi 40 millones de operaciones, equivalente a una contracción superior al 20%.

Especialistas del sector financiero coinciden en que detrás de la caída existe un factor dominante: el crecimiento de la morosidad y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento de las familias. Según distintos análisis privados, muchos consumidores comenzaron a restringir voluntariamente el uso del crédito para evitar agravar una situación financiera ya comprometida.

Los números del sistema bancario muestran un deterioro acelerado. A fines de 2025, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 7,7%, mientras que en préstamos personales llegó al 9,9%. Sin embargo, el problema continuó agravándose en los primeros meses de este año. En febrero de 2026, la irregularidad en el segmento de familias trepó al 11,2%, muy por encima del 2,94% registrado un año atrás.

Ese crecimiento de la mora comenzó a modificar tanto el comportamiento de los usuarios como las políticas de las entidades financieras. Frente al aumento de incumplimientos, muchos bancos redujeron límites de financiación y endurecieron condiciones de acceso al crédito. Paralelamente, miles de consumidores optaron por restringir gastos y evitar nuevas cuotas.

Analistas del sector describen el fenómeno como una “autorregulación” del consumo. La prioridad de muchas familias pasó a ser evitar un mayor endeudamiento en un contexto donde los ingresos quedaron rezagados frente a los costos financieros. Incluso se observa un cambio en la modalidad de compra: crecieron las operaciones en una sola cuota y disminuyó el financiamiento largo, históricamente utilizado para sostener el consumo cotidiano.

El escenario se vuelve todavía más complejo por el nivel de las tasas de interés. Durante gran parte de 2025, el financiamiento con tarjeta se mantuvo en valores extremadamente elevados. En algunos casos, las tasas activas duplicaban o triplicaban la inflación, encareciendo de manera drástica cualquier consumo financiado.

El problema no se limita únicamente a los bancos tradicionales. En billeteras virtuales y entidades no financieras, las condiciones de financiación alcanzaron niveles todavía más altos. Algunas plataformas llegaron a ofrecer créditos con Tasas Nominales Anuales superiores al 800% y Costos Financieros Totales por encima del 1.000%, cifras que para muchos especialistas vuelven prácticamente inviable cualquier esquema de financiamiento sostenible.

La consecuencia directa de ese escenario es una mayor fragilidad económica de los hogares. Según estudios privados recientes, el 91% de las familias argentinas mantiene algún tipo de deuda, principalmente vinculada a gastos esenciales. Entre las compras financiadas con tarjeta predominan alimentos, combustible e indumentaria, lo que revela que el endeudamiento ya no se destina únicamente a bienes durables o consumos extraordinarios.

Los indicadores de mora también muestran una expansión preocupante en el sistema financiero. De acuerdo con relevamientos privados, la irregularidad aumentó en 28 de los 30 principales bancos del país y alcanzó niveles aún más graves en plataformas digitales y billeteras virtuales. En ese segmento, se estima que uno de cada cuatro usuarios mantiene créditos impagos o en situación irregular.

En paralelo, la combinación de pérdida de poder adquisitivo, sobreendeudamiento y tasas elevadas está transformando los hábitos de consumo. Cada vez más personas eligen gastar únicamente el dinero disponible y reducir al mínimo el uso del plástico, incluso resignando consumos básicos o postergando compras necesarias.

Mientras el sistema financiero insiste en la necesidad de reactivar el crédito, los especialistas coinciden en que difícilmente pueda producirse una recuperación sostenida sin estabilidad económica, menores tasas de interés y una mejora concreta en la situación de ingresos de las familias.