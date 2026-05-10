Un informe del PRO reflejó preocupación social por el empleo, la caída del consumo y el rumbo económico

La Fundación Pensar advirtió un crecimiento del pesimismo social sobre el rumbo económico

El 64% de los encuestados expresó sentimientos negativos respecto del futuro del país

La mayoría de los consultados prioriza conservar el empleo antes que bajar la inflación

Los salarios registrados acumularon una caída real cercana al 9% desde diciembre de 2023

Más de la mitad de las familias aseguró que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos

El 68% reconoció haber reducido consumos vinculados a ocio, indumentaria y vacaciones

El deterioro de las expectativas económicas y el aumento de la incertidumbre social comenzaron a reflejarse con fuerza en distintos estudios de opinión pública. Un reciente informe elaborado por la Fundación Pensar, el think tank vinculado al PRO, advirtió sobre un crecimiento del pesimismo respecto del rumbo del país y puso el foco en tres variables que hoy dominan las preocupaciones de buena parte de la sociedad: el empleo, la pérdida de poder de consumo y la desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para resolver la situación económica.

El documento toma como base encuestas realizadas en abril por la consultora Casa Tres y expone un escenario donde predominan las percepciones negativas sobre el futuro. Según el relevamiento, el 64% de los consultados manifestó sentimientos desfavorables respecto de lo que viene para la Argentina, mientras que la sensación de esperanza asociada al actual gobierno sufrió una fuerte caída en pocos meses.

El dato más significativo del estudio muestra que la expectativa positiva pasó del 45% registrado en diciembre de 2025 al 31% actual. Esa disminución aparece asociada principalmente a las dificultades económicas cotidianas y a una percepción creciente de desgaste en la gestión.

La economía concentra el núcleo del malestar social. El 31% de los encuestados identificó a la situación macroeconómica como el principal problema del país, mientras que otro 27% señaló directamente el aumento del costo de vida y las dificultades para sostener el consumo diario. En paralelo, comenzaron a aparecer con más fuerza cuestionamientos vinculados al plano institucional y político, un aspecto que también empezó a impactar sobre la imagen del oficialismo libertario.

El estudio revela además un deterioro en la confianza sobre la capacidad del Gobierno para encauzar la economía. El 57% de los consultados consideró que la administración nacional no tiene herramientas suficientes para resolver los problemas económicos actuales, mientras que el 44% cree que la situación empeorará en los próximos meses. A su vez, un 42% sostuvo que “lo peor todavía está por venir”, consolidando un clima social atravesado por la incertidumbre y el temor a un agravamiento de la crisis.

Dentro de ese escenario, el empleo aparece como una de las principales angustias de la población. El informe señala que una amplia mayoría prioriza la preservación de los puestos de trabajo incluso por encima de la desaceleración inflacionaria. El 64% respondió que hoy resulta más importante evitar despidos y sostener el empleo, frente a un 31% que ubicó como prioridad central la baja de la inflación.

La preocupación no parece infundada. Según los datos recogidos por la Fundación Pensar, los salarios del sector registrado acumularon una caída real del 8,9% entre diciembre de 2023 y febrero de este año. El impacto fue particularmente fuerte en el empleo público, donde el retroceso salarial alcanzó el 18,3%, mientras que en el sector privado la baja fue del 3,5%.

Ese deterioro de los ingresos comenzó a tener consecuencias directas sobre la economía familiar. Más de la mitad de los encuestados aseguró que el dinero disponible ya no alcanza para cubrir los gastos mensuales. El 56% afirmó que el ingreso total del hogar resulta insuficiente para afrontar el costo de vida actual.

La reducción del consumo también aparece como uno de los indicadores más visibles del ajuste económico. El 68% de las personas consultadas reconoció haber resignado gastos durante los últimos meses como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo.

Entre los principales recortes aparecen los consumos vinculados al ocio y al tiempo libre. El 65% aseguró haber reducido salidas o actividades recreativas, mientras que el 56% dejó de comprar primeras marcas para reemplazarlas por opciones más económicas. A su vez, el 54% recortó gastos en indumentaria y el 42% modificó o suspendió planes de vacaciones.

El informe elaborado por el espacio ligado al PRO expone así un escenario social marcado por el agotamiento económico y la caída de expectativas. Aunque el Gobierno mantiene respaldo en algunos sectores, los números muestran un crecimiento de las preocupaciones vinculadas al empleo, la pérdida de ingresos y la dificultad de millones de familias para sostener niveles básicos de consumo.