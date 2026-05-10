La Justicia rechazó frenar la reforma de la Ley de Glaciares, pero avanzará con el amparo ambiental

La Justicia Federal rechazó suspender de manera inmediata la reforma de la Ley de Glaciares

El juez Juan José Baric consideró que no existen pruebas suficientes para frenar la norma

El magistrado sostuvo que el planteo ambientalista todavía se mantiene en un plano hipotético

Pese a ello, la Justicia aceptó avanzar con el amparo colectivo contra la reforma

El Estado Nacional deberá responder judicialmente en los próximos días sobre la demanda

Las organizaciones ambientalistas sostienen que la ley pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce

La disputa judicial por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales de La Pampa y abrió una etapa clave para el futuro de una de las normas ambientales más sensibles del país. La Justicia Federal rechazó el pedido de suspensión inmediata de la ley impulsada por el Gobierno nacional, aunque al mismo tiempo resolvió avanzar con un amparo colectivo que cuestiona la constitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril.

La decisión fue tomada por el juez federal Juan José Baric, quien intervino en la causa iniciada por el gobierno pampeano de Sergio Ziliotto, la Universidad Nacional de La Pampa y distintas organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace. Los demandantes sostienen que las modificaciones introducidas a la legislación ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce y debilitan la protección ambiental sobre zonas glaciares y periglaciares.

En su resolución, el magistrado decidió no hacer lugar a la medida cautelar que pretendía suspender de manera urgente la aplicación de la nueva Ley 27.804 en todo el territorio nacional. El pedido apuntaba a frenar de inmediato cualquier posible impacto derivado de la normativa hasta tanto se resolviera el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, Baric consideró que en esta etapa inicial del proceso no existen elementos suficientes para justificar una intervención judicial de semejante alcance sobre una norma sancionada por el Congreso. El juez remarcó que las leyes aprobadas por los poderes constituidos cuentan con presunción de legitimidad y validez, y que para suspender sus efectos debe acreditarse de manera clara un daño concreto e inminente.

Dentro de los argumentos centrales del fallo, el magistrado sostuvo que la impugnación presentada por los demandantes se basa, por ahora, en hipótesis generales y no en afectaciones específicas comprobadas. Según expresó, no fueron identificados emprendimientos mineros o actividades concretas que ya estén generando destrucción de glaciares bajo el nuevo esquema legal.

En ese sentido, Baric afirmó que el planteo fue formulado “en abstracto” y señaló que el pedido cautelar no podía convertirse en una herramienta para responder a un interés meramente especulativo. También sostuvo que la acusación de inconstitucionalidad no puede apoyarse exclusivamente en dudas o presunciones futuras sin demostrar una afectación ambiental directa y actual.

El fallo, no obstante, no representó una derrota total para los sectores ambientalistas y para el gobierno de La Pampa. El juez declaró formalmente procedente el amparo ambiental colectivo, una decisión que habilita la continuidad del proceso judicial y abre el debate sobre el fondo de la reforma.

Con esta definición, la Justicia aceptó analizar si los cambios introducidos a la Ley de Glaciares vulneran principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia ambiental. Entre ellos aparece especialmente el principio de no regresión ambiental contemplado en el Acuerdo de Escazú, que establece estándares de protección sobre bienes naturales y acceso a la información ambiental.

La apertura formal del amparo implica además que el Estado Nacional deberá responder judicialmente y presentar un informe en un plazo de cinco días, dando comienzo a una etapa probatoria y de análisis técnico que podría extenderse durante meses.

La causa adquirió una fuerte relevancia política y ambiental debido al alcance estratégico de los glaciares y ambientes periglaciares en el sistema hídrico argentino. Según especialistas citados por las organizaciones demandantes, estas reservas naturales abastecen cerca del 40% de las cuencas hídricas del país y cumplen un papel central en la provisión de agua dulce.

El reclamo judicial cuenta además con el respaldo de más de 850 mil adhesiones impulsadas por organizaciones ambientalistas, que consideran que la reforma flexibiliza controles y habilita actividades extractivas en áreas sensibles.

Mientras tanto, la nueva ley continuará vigente y podrá seguir aplicándose en todo el país hasta que exista una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. La resolución final del juez Baric será determinante para establecer si la reforma impulsada por el Gobierno puede sostenerse o si, por el contrario, deberá ser modificada o anulada parcialmente por afectar garantías ambientales protegidas por la Constitución.