ARCA amplió la denuncia contra la AFA y pidió investigar a Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita fiscal

ARCA amplió la denuncia penal contra la conducción de la AFA por presunta evasión tributaria agravada

El organismo acusó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino de integrar una posible asociación ilícita fiscal

La investigación apunta a maniobras con facturación apócrifa por casi 300 millones de pesos

La Justicia analiza operaciones realizadas entre 2023 y 2025 vinculadas al predio de Ezeiza

Según la denuncia, se utilizaron empresas sin capacidad operativa para justificar gastos ficticios

ARCA pidió que los dirigentes mencionados sean citados a declaración indagatoria

La situación judicial de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo frente de máxima tensión luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ampliara la denuncia penal contra la conducción de la entidad y solicitara que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La presentación fue realizada ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien ya tenía bajo análisis otra causa vinculada al manejo financiero de la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Ahora, el organismo recaudador avanzó un paso más y acusó a la conducción de la entidad de haber utilizado una estructura de facturación apócrifa destinada a ocultar el destino real de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.

Según surge de la ampliación de la denuncia incorporada al expediente judicial, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2023 y 2025 mediante un esquema de contratación de empresas consideradas “sin capacidad económica, financiera y operativa”, utilizadas para emitir comprobantes falsos y justificar pagos cuyo recorrido final no podía ser determinado.

ARCA sostiene que la AFA desplegó un mecanismo orientado a encubrir a los verdaderos destinatarios del dinero y que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con evasión tributaria agravada. En el escrito aparecen mencionados Tapia, en su carácter de presidente de la asociación, y Toviggino, actual tesorero y uno de los dirigentes de mayor influencia dentro de la estructura dirigencial. También fueron incluidos el secretario Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La investigación tomó impulso a partir de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria vinculados principalmente a movimientos económicos realizados en torno al predio de Ezeiza. Allí, el organismo detectó pagos efectuados a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de sociedades utilizadas para emitir facturas sin respaldo real.

Entre las firmas observadas aparecen constructoras, consultoras, sociedades de servicios y empresas comerciales que, según el expediente, carecían de empleados registrados, infraestructura operativa, maquinaria o capacidad financiera compatible con los montos facturados. También se detectaron domicilios inexistentes, sociedades abandonadas y vínculos societarios repetidos entre distintas compañías.

La denuncia sostiene que el esquema funcionaba mediante varias etapas coordinadas. Primero se contrataban supuestos servicios u obras. Luego, las empresas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir cargas tributarias. Finalmente, los pagos eran realizados a través de transferencias y especialmente mediante cheques que circulaban por una extensa cadena de endosos sucesivos.

Para ARCA, ese último tramo del circuito financiero resulta central dentro de la maniobra investigada. El organismo precisó que más del 77% de los pagos analizados se realizó mediante cheques y apenas un 22% a través de transferencias bancarias. Según los investigadores, la utilización masiva de cheques endosados permitió fragmentar el recorrido del dinero y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

El expediente describe que muchos de esos instrumentos terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Incluso se detectaron cheques emitidos inicialmente a proveedores de la AFA que luego habrían sido utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la compra de hacienda o ventas de carne vacuna.

Para el organismo recaudador, esa “ruptura de la cadena de pagos” constituye un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. En ese contexto, ARCA concluyó que las operaciones detectadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas habrían sido utilizadas exclusivamente para generar beneficios fiscales indebidos.

La ampliación de denuncia también incorpora un aspecto especialmente delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que la Justicia investigue la existencia de una asociación ilícita fiscal con continuidad temporal y estructura organizada para cometer delitos tributarios de manera sistemática.

Según el organismo encabezado por Andrés Vázquez, las maniobras no habrían sido hechos aislados sino parte de un mecanismo permanente sostenido durante distintos ejercicios fiscales consecutivos. Por esa razón, solicitó que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a declaración indagatoria y que se profundice el análisis sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones investigadas.