Casación ratificó el avance del decomiso de bienes de Lázaro Báez en la causa Ruta del Dinero

La Cámara de Casación confirmó el avance del decomiso de bienes de Lázaro Báez

La defensa del empresario había pedido individualizar los activos alcanzados por la medida

La Justicia busca recuperar más de 54 millones de dólares vinculados al lavado de dinero

El patrimonio investigado incluye inmuebles, vehículos, estancias y cuentas en el exterior

También se ordenó la repatriación de fondos detectados en Suiza y Bahamas

El proceso de recuperación de activos constituye la etapa final de la causa Ruta del Dinero K

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó una decisión clave en el proceso de recuperación de activos vinculados a la causa conocida como Ruta del Dinero K. La Sala IV del máximo tribunal penal del país confirmó una resolución del Tribunal Oral Federal 4 y rechazó un planteo de la defensa de Lázaro Báez relacionado con el decomiso de bienes dispuesto tras la condena firme dictada contra el empresario santacruceño por lavado de dinero.

La resolución representa un nuevo paso en la etapa final de uno de los expedientes judiciales más emblemáticos vinculados a corrupción y lavado de activos durante los gobiernos kirchneristas. El proceso apunta ahora a ejecutar y recuperar bienes valuados en decenas de millones de dólares que la Justicia considera producto de maniobras ilícitas realizadas entre 2010 y 2013.

El planteo había sido impulsado por la abogada Yanina Nicoletti, representante legal de Báez, quien solicitó al Tribunal Oral Federal 4 que se individualizaran y certificaran específicamente cuáles eran los bienes alcanzados por el decomiso y cuáles permanecían únicamente bajo medidas cautelares.

Sin embargo, el tribunal respondió que toda la documentación de la causa ya se encontraba disponible para consulta de las partes tanto en formato digital como físico, y sostuvo que no correspondía al juzgado realizar un relevamiento procesal en representación de la defensa.

Tras la apelación presentada por la defensa, la Sala IV de Casación —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos— confirmó la decisión del TOF 4. Los camaristas entendieron que la defensa no logró acreditar la existencia de un perjuicio concreto de imposible reparación posterior que justificara intervenir sobre la medida cuestionada.

De esta manera, quedó ratificada la continuidad del proceso de ejecución de bienes dispuesto en la sentencia condenatoria firme dictada contra Báez y parte de su entorno familiar en la causa por lavado de dinero.

El decomiso constituye uno de los capítulos más relevantes del expediente porque busca recuperar fondos que, según la Justicia, provinieron de maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública y posteriormente fueron blanqueados mediante operaciones financieras realizadas a través de la financiera SGI, conocida públicamente como “La Rosadita”.

En total, la Justicia tiene identificados aproximadamente 440 inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas bancarias en el exterior y participaciones societarias. El monto bajo análisis supera los 54 millones de dólares, aunque las valuaciones patrimoniales realizadas años atrás estimaban cifras aún mayores.

Según una tasación oficial efectuada en noviembre de 2017, el valor global de los activos alcanzaba más de 3.058 millones de pesos de aquella época, equivalentes entonces a unos 205 millones de dólares.

Entre los bienes registrados aparecen hoteles, departamentos y propiedades ubicadas en distintas localidades de la Patagonia, especialmente en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia. También figuran extensas estancias rurales de miles de hectáreas vinculadas al empresario y a sociedades relacionadas.

La investigación patrimonial permitió además detectar fondos en el exterior. En Suiza, la Justicia identificó más de 900 mil dólares depositados en cuentas vinculadas a la sociedad Tyndall Inc. Limitada. A su vez, en Bahamas se ordenó la repatriación de varios millones de euros depositados en cuentas bancarias atribuidas a la firma Eastern Shoreline Limited.

La sentencia también incluyó la recuperación de dinero proveniente de la subasta de aeronaves secuestradas durante la investigación, entre ellas un Rockwell Commander y un Learjet que integraban el patrimonio atribuido a Báez.

El trabajo de reconstrucción patrimonial fue encabezado por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien desde 2016 impulsó una extensa serie de procedimientos en Santa Cruz y otras provincias. Junto a equipos del Ministerio Público Fiscal y del Cuerpo de Tasadores de la Nación, la investigación avanzó sobre cientos de propiedades, sociedades comerciales y bienes registrables asociados directa o indirectamente al empresario.

Durante el proceso se realizaron más de 300 procedimientos judiciales y se detectó la participación de Báez en al menos 19 empresas vinculadas a la construcción, servicios y actividades comerciales.

Con la decisión de Casación, la Justicia consolidó el avance del decomiso y dejó encaminada una de las etapas finales de la causa, centrada ahora en concretar el recupero efectivo de activos considerados producto de maniobras de lavado de dinero.