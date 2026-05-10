El olor a fin de invencibilidad y la ansiedad prematura de la política

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina tiene un olfato especial para detectar fragilidades. A veces exagera, otras se adelanta, muchas se equivoca. Pero cuando percibe que un liderazgo comienza a perder densidad, se mueve con una velocidad asombrosa. Eso es exactamente lo que empezó a ocurrir alrededor de Javier Milei. No porque el Presidente esté derrotado ni mucho menos fuera de carrera, sino porque dejó de parecer invulnerable. Y en Argentina, cuando un poder pierde el aura de invencibilidad, los aspirantes salen de sus refugios como si hubiese sonado una alarma silenciosa.

Hasta hace pocos meses, la escena lucía congelada. Milei acababa de atravesar un ciclo electoral extraordinario y daba la sensación de haber construido algo más importante que un gobierno: un clima de época. La oposición estaba anestesiada, desordenada, resignada a sobrevivir. El peronismo parecía un archipiélago sin conductor. El PRO transitaba una crisis existencial. El radicalismo se había convertido en una federación de desconciertos provinciales. Nadie encontraba una narrativa capaz de competir con el magnetismo disruptivo del libertario.

Pero la economía —ese animal indomable que suele domesticar relatos— empezó a cambiar el humor social.

No hizo falta un derrumbe. Bastó una acumulación persistente de desgaste. El ajuste dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en experiencia cotidiana. El consumo se retrajo, el miedo al desempleo se expandió, la clase media comenzó a sentir que la motosierra también le cortaba pedazos de certidumbre y, lentamente, empezó a evaporarse aquella expectativa emocional que había acompañado el desembarco libertario.

Eso es lo que huelen los opositores.

Por eso Axel Kicillof sale a recorrer el país. Por eso Mauricio Macri dejó de descartar escenarios futuros que hace seis meses consideraba absurdos. Por eso Victoria Villarruel escucha con atención los murmullos de quienes la imaginan como alternativa. Por eso sectores del peronismo federal, dirigentes sueltos, gobernadores pragmáticos y empresarios influyentes vuelven a hablar de política con el entusiasmo de quienes creen que el tablero dejó de estar clausurado.

Nadie quiere perderse el momento exacto en que un ciclo empieza a aflojar.

El problema es que todavía falta muchísimo para las elecciones presidenciales. Demasiado. En términos argentinos, una eternidad. Y sin embargo, la ansiedad ya domina todas las conversaciones. Hay algo revelador en ese apuro colectivo: muchos dirigentes perciben que Milei ya no ordena el sistema político como antes. O, al menos, que su capacidad para disciplinar expectativas comenzó a erosionarse.

Las encuestas alimentan esa percepción. La caída de la imagen presidencial, el crecimiento de opiniones negativas sobre la situación económica y el agotamiento social empiezan a aparecer incluso en estudios que hasta hace poco eran muy favorables al oficialismo. No se trata de un colapso, pero sí de un desgaste visible. Y eso alcanza para que la política active sus reflejos.

La discusión por las PASO es apenas la primera estación de esa pelea anticipada.

El Gobierno necesita eliminarlas porque entiende que el actual sistema favorece a quienes tienen estructuras territoriales, recursos y capacidad de competencia interna. La Libertad Avanza carece todavía de muchas de esas herramientas. Sin primarias abiertas, en cambio, sus adversarios quedarían obligados a resolver candidaturas en procesos más costosos y menos transparentes.

La pregunta es por qué algunos sectores opositores parecen dispuestos a acompañar una jugada que objetivamente fortalece al oficialismo. Ahí aparece la lógica oportunista que domina gran parte de la dirigencia argentina: muchos gobernadores negocian supervivencia antes que estrategia. Prefieren asegurar acuerdos locales, obras o treguas fiscales antes que construir una arquitectura nacional competitiva.

El problema de fondo es otro. La oposición todavía no tiene liderazgo. Tiene ansiedad.

El peronismo sigue atrapado en sus propias tensiones. Cristina Kirchner conserva capacidad de daño, aunque ya no necesariamente capacidad de conducción. Kicillof cree que el peso electoral bonaerense le da derecho natural a liderar la reconstrucción. Massa espera. Los gobernadores desconfían entre sí. Y mientras todos hablan de unidad, cada sector empieza a diseñar su propio negocio político.

En el PRO ocurre algo parecido. Macri volvió al centro de la escena no tanto por fortaleza propia sino porque Milei dejó de absorber toda la centralidad del electorado no peronista. El expresidente detecta que existe una porción de la sociedad desencantada con el libertario pero todavía refractaria al kirchnerismo. Y allí aparece una oportunidad.

El dato más interesante, quizás, no es político sino empresarial. Que figuras de enorme peso económico vuelvan a mirar a Macri con atención revela que parte del establishment empezó a preguntarse si Milei podrá sostener gobernabilidad, estabilidad y previsibilidad hasta el final del mandato. Cuando el círculo rojo empieza a dudar, la política también cambia de velocidad.

Mientras tanto, el Gobierno parece contribuir a sus propios problemas. La agresividad discursiva del Presidente volvió a escalar. Las desprolijidades políticas se acumulan. El oficialismo insiste con enemigos exagerados, teorías épicas y peleas innecesarias incluso cuando algunos de sus propios funcionarios admiten en privado que el “riesgo kirchnerista” ya no funciona como pegamento emocional automático.

Hay algo desconcertante en la estrategia libertaria actual: cuanto más necesita ampliar, más se encierra. Cuanto más precisa moderación, más radicaliza el tono. Cuanto más debería ordenar políticamente su poder, más parece confiar en impulsos personales.

Tal vez Milei todavía tenga tiempo suficiente para corregir. De hecho, sigue siendo el dirigente más competitivo del escenario nacional. Pero la política ya percibió algo fundamental: el Presidente dejó de intimidar como antes.

Y cuando el miedo desaparece, empiezan las conspiraciones, las reuniones reservadas, los armados silenciosos y los sueños prematuros de sucesión.

La Argentina todavía no entró formalmente en campaña.

Pero el sistema político ya empezó a comportarse como si el ciclo libertario hubiese dejado de ser eterno.