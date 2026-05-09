Rafaela brilla pese a sus políticos: la ciudad avanza gracias a su gente y no por una dirigencia mediocre

Por Carlos Zimerman

Mientras gran parte de la dirigencia local sigue atrapada en internas estériles, operaciones políticas de cabotaje y discusiones insignificantes, Rafaela volvió a demostrar que su verdadera fortaleza no está en el Palacio Municipal ni en los despachos oficiales, sino en su gente.

El primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA), elaborado por la consultora Enclave sobre 43 ciudades del país, ubicó a Rafaela entre las localidades con mejor desempeño de la Argentina. Con 59,5 puntos, la ciudad alcanzó el octavo lugar del ranking nacional y quedó dentro del lote de las diez ciudades más destacadas del país.

Por encima aparecieron Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Rosa y Rosario. Más atrás quedaron decenas de ciudades importantes del país que no lograron alcanzar los indicadores de la Perla del Oeste.

El informe analizó variables vinculadas al desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano. Seguridad, infraestructura, conectividad, acceso a servicios, oferta educativa, espacios públicos, desarrollo empresarial y disponibilidad energética fueron algunos de los parámetros utilizados para construir el índice.

Pero hay un dato político que ningún funcionario local debería apresurarse a festejar: este resultado no es mérito de ningún gobierno municipal ni provincial. Es mérito exclusivo de una sociedad trabajadora, productiva y profundamente emprendedora que hace décadas empuja sola mientras la política juega a otra cosa.

Porque si Rafaela logró posicionarse entre las mejores ciudades del país aun teniendo una dirigencia muchas veces limitada, cortoplacista y más preocupada por la rosca que por la planificación estratégica, entonces queda claro que el potencial real de la ciudad es muchísimo más grande de lo que muestran los números actuales.

Una ciudad que funciona pese a la política

El estudio ubicó además a Rafaela entre las cinco ciudades con mejor perfil productivo de la Argentina, compartiendo ese lote con Neuquén, Rosario, Santa Fe y Mendoza.

No es casualidad. Acá hay industria, comercio, cultura del trabajo y un entramado pyme construido durante décadas por empresarios, trabajadores y familias que jamás esperaron demasiado de la política.

El dato más contundente quizás sea otro: Rafaela aparece como la única ciudad de fuerte dinamismo económico donde el acceso a la vivienda todavía no explotó de manera descontrolada. Un indicador que marca cierta estabilidad urbana que otras ciudades perdieron hace tiempo.

A eso se suma un aspecto todavía más relevante. Según el relevamiento, menos del 1% de la población vive en barrios populares, posicionando a Rafaela entre las tres mejores ciudades del país en materia de informalidad urbana, junto a San Juan y Godoy Cruz.

El enorme mérito de la sociedad y la pequeñez de la dirigencia

Los responsables del estudio señalaron que estos resultados responden a procesos sostenidos en el tiempo, vinculados tanto a condiciones estructurales como a modelos de gestión urbana.

Sin embargo, en el caso de Rafaela hay una conclusión que aparece cada vez más evidente: la ciudad crece mucho más por la capacidad de su sociedad que por la visión de sus dirigentes.

Porque mientras los vecinos producen, trabajan y sostienen el entramado económico local, gran parte de la política sigue pensando en pequeño, administrando la coyuntura y priorizando intereses sectoriales antes que un verdadero proyecto de ciudad.

Si Rafaela logró estar entre las mejores de la Argentina con dirigentes que muchas veces parecen conformarse con la mediocridad, la pregunta inevitable es hasta dónde podría llegar con una clase política realmente preparada, moderna y comprometida con el desarrollo.

El índice fue construido sobre 170 fuentes estadísticas y 26 variables de análisis. Pero más allá de los números, dejó algo todavía más claro: cuando una ciudad avanza pese a sus políticos, el mérito es de su gente. Y eso es exactamente lo que ocurre en Rafaela.

¿Se imaginan lo que sería Rafaela y el enorme potencial que tendría si, en lugar de esta nefasta casta política decadente, contara con dirigentes capaces, inteligentes, honestos y sin mezquindades?