El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa en el Zazpe

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, informa que el programa Castraciones en tu Barrio continuará brindando la próxima semana el servicio gratuito de castraciones para perros y gatos en la vecinal del barrio Zazpe, ubicada en Zaffetti 1400. Simultáneamente se brindará el servicio frente a la plaza del barrio San José, Lavalle 2450.



El dispositivo funcionará del lunes 11 al viernes 15 de mayo, en el horario de 7:30 a 12:30. Durante las jornadas se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación, acercando servicios gratuitos fundamentales para la salud de perros y gatos.



Atención sin turno previo

La atención se realiza por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano. Se castran perros y gatos, machos y hembras, con ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos, acompañados de un adulto responsable, con una manta.



¿Por qué es importante castrar?

La castración mejora la salud y prolonga la vida del animal, previene enfermedades relacionadas a las hormonas, reduce riesgos de escapes y accidentes, y evita conflictos con vecinos al reducir conductas problemáticas.



Además, castrarlos mejora la convivencia con la familia al reducir conductas asociadas al celo y al estrés hormonal. Disminuyen los maullidos o ladridos excesivos, el marcaje con orina, la monta y las reacciones agresivas. Esto favorece animales más tranquilos, equilibrados y seguros dentro del hogar.



El programa Castraciones en tu Barrio continúa recorriendo los distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

11 al 15/05 | barrio Zaspe | Zaffetti 1400.

18 al 22 y 26 al 29/05 | barrio 2 de Abril | Echeverría 1595.

01 al 05/06 | barrio Jardín | Monseñor Brasca 650.

08 al 12/06 | barrio Fasoli | Perú 1145.

15 al 19/06 | barrio Virgen del Rosario | Pascual Brusco 1890.