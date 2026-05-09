Comienzan los Laboratorios del FTR26

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que este sábado 9 comienzan los Laboratorios de Creación Escénica del Festival de Teatro de Rafaela 2026 y que las inscripciones se completaron en las tres propuestas de formación y producción impulsadas este año, incluyendo a más de 60 artistas de la ciudad.

El inició lo dará el Laboratorio de Dramaturgia “Armando santitos”, coordinado por Santiago Loza, que propone trabajar a partir de exploraciones biográficas y referentes reales e imaginarios para construir líneas narrativas y pequeñas piezas dramatúrgicas que dialoguen entre sí. El espacio está destinado a escritorxs, intérpretes y personas afines a las artes de la escritura de la ciudad de Rafaela.

A fin de mayo será el turno del Laboratorio de Teatro, coordinado por Agustín Soler; y el Laboratorio de Teatro Jóvenes, a cargo de Guillermo Baldo y Ricardo Ryser.

Cabe recordar que los laboratorios de Creación Escénica constituyen instancias de formación gratuita orientadas a fomentar la producción artística local. Se trata de dispositivos de trabajo grupal coordinados por referentes de reconocida trayectoria, cuyas creaciones serán estrenadas en el marco del FTR26 que se llevará a cabo del 15 al 18 de julio.

De esta manera, el Festival de Teatro de Rafaela continúa fortaleciendo la formación y el desarrollo de la escena local, promoviendo espacios de creación, intercambio y profesionalización para artistas de la ciudad.