Álvaro Arbeloa rompió el silencio tras el escándalo en el Real Madrid

La crisis interna que atraviesa el Real Madrid sumó un nuevo episodio luego del fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En medio de la polémica, quien tomó la palabra fue el entrenador Álvaro Arbeloa, que apuntó especialmente contra las filtraciones desde el vestuario.

El técnico intentó restarle dramatismo al enfrentamiento entre ambos futbolistas y aseguró que el conflicto quedó resuelto puertas adentro. Sin embargo, mostró un fuerte malestar por la difusión pública de lo ocurrido dentro del club.

“Que salgan a la luz cosas que suceden en el vestuario es una traición al Real Madrid y a este escudo”, expresó Arbeloa durante la conferencia de prensa previa al clásico frente al FC Barcelona.

El entrenador explicó además que tanto Valverde como Tchouaméni reconocieron su error y pidieron disculpas ante el grupo. Para el DT, eso alcanza para dejar atrás el episodio y enfocarse nuevamente en la competencia.

“Los jugadores asumieron lo que pasó y se disculparon. Para nosotros, el tema está cerrado”, sostuvo el español, que también pidió respaldo para ambos mediocampistas en medio del difícil cierre de temporada del equipo.

Arbeloa remarcó que este tipo de discusiones ocurren en muchos planteles, aunque insistió en que lo verdaderamente preocupante fue que la situación trascendiera públicamente. “Lo más grave es que algo que debía quedar en el vestuario terminó afuera”, señaló.

Por último, el exdefensor dejó en claro cuál es la línea de manejo que pretende mantener dentro del grupo. “Siempre intento dar el ejemplo y que las conversaciones privadas queden entre los jugadores y el cuerpo técnico”, concluyó.