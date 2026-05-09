Tensión entre Central e Independiente por declaraciones de Grindetti: habrá restricciones para periodistas

La previa del cruce entre Rosario Central e Club Atlético Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura sumó un fuerte capítulo de tensión fuera de la cancha. A pocos días del partido que se jugará en el Gigante de Arroyito, el club rosarino decidió no acreditar a medios partidarios del Rojo y el conflicto escaló rápidamente.

La determinación generó malestar en Avellaneda y repercusiones entre periodistas y dirigentes vinculados a Independiente. Desde el área de prensa del club señalaron que la negativa estaría relacionada con supuestas dificultades para garantizar la seguridad de los cronistas visitantes luego de las recientes declaraciones públicas de Néstor Grindetti.

Frente a este escenario, Independiente anunció que habilitará espacios dentro del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para que los medios partidarios puedan realizar la cobertura desde Buenos Aires.

Del lado de Rosario Central, en tanto, también dejaron trascender cuestionamientos sobre la cantidad de solicitudes recibidas para cubrir el encuentro. Según indicaron, el listado de acreditaciones superaba ampliamente los números habituales para este tipo de partidos.

El foco del conflicto estaría vinculado a las críticas que Grindetti realizó días atrás sobre la designación arbitral para el encuentro. El dirigente expresó públicamente su preocupación por la presencia de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli, recordando antecedentes polémicos que, según su visión, perjudicaron al club.

“Ojalá el domingo se hable de fútbol y no de fallos arbitrales”, había publicado Grindetti en sus redes sociales. A esas declaraciones también se sumó Cristian Ritondo, quien manifestó inquietud por el arbitraje del partido.

En medio del clima caliente, desde Independiente incluso recomendaron a algunos periodistas partidarios no viajar por sus propios medios a Rosario. Además, dirigentes del club mantuvieron contactos con autoridades de la provincia de Santa Fe para reforzar las condiciones de seguridad durante el traslado de la delegación.