Ignacio Boero encendió las alarmas en Newell’s

La situación institucional y económica de Newell's Old Boys atraviesa uno de sus momentos más delicados. En las últimas horas, el presidente del club, Ignacio Boero, lanzó una dura advertencia sobre el presente financiero de la institución y aseguró que el panorama es crítico.

“Newell’s está fundido y al borde de la quiebra”, afirmó Boero durante una entrevista radial, donde además detalló el complicado escenario económico que heredó la actual dirigencia tras asumir a fines de 2025.

Según explicó el mandatario rojinegro, la deuda total del club oscila entre los 30 y 35 millones de dólares, una cifra que, según sostuvo, se triplicó en los últimos años. Además, cuestionó fuertemente la gestión anterior por el deterioro económico y deportivo de la institución.

“Recibimos un club con una deuda enorme y un plantel que peleaba por no descender”, señaló el dirigente, visiblemente preocupado por el presente leproso.

Frente a este escenario, Boero reconoció que la conducción actual trabaja en la búsqueda de financiamiento externo y no descartó desprenderse de jugadores importantes para aliviar la situación financiera.

“Si llega una oferta conveniente y podemos reemplazar al futbolista, vamos a analizarla porque el club necesita recursos”, explicó.

El complejo panorama económico se suma al difícil momento futbolístico que atraviesa el equipo rosarino. Tras una floja primera parte de la temporada, el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka intenta recuperarse mientras pelea por alejarse de los puestos comprometidos en la tabla anual y en los promedios del descenso.