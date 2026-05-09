Multa millonaria para Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid decidió cerrar el conflicto interno protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea que sacudió al vestuario en los últimos días. La institución confirmó este viernes que ambos futbolistas recibieron una fuerte sanción económica luego del expediente disciplinario abierto por el club.

Según informó oficialmente el conjunto madrileño, tanto Valverde como Tchouaméni deberán pagar una multa de 500.000 euros cada uno. La decisión fue tomada luego de que ambos comparecieran ante las autoridades internas y reconocieran su responsabilidad en el episodio.

Durante la reunión realizada en la ciudad deportiva del club, los dos mediocampistas pidieron disculpas no solo entre ellos, sino también ante el resto del plantel, el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa y los hinchas del equipo.

Desde el Real Madrid remarcaron que la intención es dar por terminado el conflicto cuanto antes para recuperar la tranquilidad del grupo en la recta final de la temporada, especialmente antes del clásico frente al FC Barcelona.

La sanción económica aplicada a ambos jugadores se convirtió en una de las más altas impuestas por cuestiones disciplinarias dentro del club y marca un fuerte precedente interno respecto al comportamiento dentro del vestuario.

Mientras tanto, el Real Madrid intenta dejar atrás una temporada irregular, sin títulos importantes y con varios interrogantes sobre el futuro del proyecto deportivo. En España ya comenzaron a circular versiones sobre posibles cambios en el banco de suplentes, con nombres que van desde José Mourinho hasta Lionel Scaloni como potenciales candidatos.