El argentino Tirante avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Thiago Tirante sigue dando que hablar en el Masters 1000 de Roma. El tenista argentino consiguió este sábado una gran victoria frente al británico Cameron Norrie y se metió en la tercera ronda del prestigioso torneo italiano que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El platense se impuso por 6-3 y 7-5 en una hora y 26 minutos de partido sobre el court Pietrangeli, logrando así uno de los triunfos más importantes de su carrera ante un rival ubicado entre los mejores del ranking mundial.

Con este resultado, Tirante alcanzó nuevamente su mejor actuación histórica en un Masters 1000 y además se tomó revancha de la derrota que había sufrido frente a Norrie semanas atrás en el torneo de Madrid.

Ahora, el argentino aguardará por su próximo rival, que saldrá del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y el francés Terence Atmane.

Además, Argentina ya cuenta con otro representante instalado en la tercera ronda del certamen: Francisco Cerúndolo, quien avanzó tras superar con contundencia al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2.