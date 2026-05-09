El Inter Miami de Messi busca recuperar la confianza ante Toronto FC

El Inter Miami de Lionel Messi afrontará este sábado un compromiso decisivo en la MLS cuando visite a Toronto FC en Canadá, con el objetivo de dejar atrás el duro golpe sufrido en el clásico frente a Orlando City.

El conjunto de Florida viene de caer por 4-3 en un partido increíble, donde llegó a estar tres goles arriba y terminó perdiendo en el Nu Stadium. La derrota no solo cortó una racha positiva de 11 encuentros sin caídas, sino que además volvió a dejar dudas sobre el rendimiento del equipo como local, ya que todavía no logró ganar en su nuevo estadio.

Inter Miami necesita reaccionar rápido para no perder terreno en la Conferencia Este. Actualmente marcha en la tercera posición con 19 puntos, mientras que Nashville lidera con 23 unidades y un partido menos.

En la previa del encuentro, el entrenador Guillermo Hoyos buscó llevar tranquilidad tras la derrota en el clásico: “Las derrotas también sirven para crecer”, expresó el técnico argentino.

Lionel Messi continúa siendo una de las grandes figuras del campeonato. El capitán argentino acumula 8 goles y 2 asistencias en la temporada y buscará seguir en carrera por un nuevo premio MVP de la MLS. Además, el equipo tendría presencia argentina en varias líneas con Gonzalo Luján, Facundo Mura, Rodrigo De Paul y Germán Berterame.

El encuentro entre Toronto FC e Inter Miami se jugará este sábado desde las 14:00 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto y contará con transmisión de Apple TV.