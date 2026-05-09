El fuerte descargo de la esposa de Federico Valverde

El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol y también en las redes sociales. En medio del escándalo que sacudió al vestuario del Real Madrid, Mina Bonino salió al cruce de las versiones y apuntó contra quienes la atacaron virtualmente.

La periodista e influencer argentina compartió una imagen familiar de Valverde junto a uno de sus hijos durante un acto escolar, donde el futbolista aparece usando una gorra. Aunque evitó profundizar sobre la pelea, aprovechó para responder a quienes seguían alimentando rumores sobre una supuesta agresión física entre los jugadores.

“Se golpeó la cabeza; tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver”, escribió Bonino.

Además, dejó en claro su malestar por la exposición mediática y los comentarios que recibió en redes: “Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz”, expresó. La influencer atraviesa además un momento especial, ya que espera su tercer hijo junto al mediocampista uruguayo.

Mientras tanto, el Real Madrid intentó cerrar definitivamente el episodio con una fuerte sanción económica para ambos futbolistas. El club confirmó oficialmente que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni deberán pagar una multa de 500 mil euros cada uno tras el incidente ocurrido en el entrenamiento.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador”, informó la institución en un comunicado.

Además, desde el club destacaron que ambos jugadores reconocieron su error y pidieron disculpas: “Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos, con el club, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición”, señalaron desde la entidad española.