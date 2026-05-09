Las cuatro películas favoritas de Anne Hathaway

Anne Hathaway no solo construyó una de las carreras más destacadas de Hollywood, sino que además dejó en claro cuáles son las películas que más la marcaron como espectadora. La actriz de éxitos como El diablo viste a la moda e Interstellar reveló recientemente cuáles son sus cuatro films favoritos de todos los tiempos.

Durante una entrevista con Letterboxd, mientras promocionaba The Idea of You, la actriz confesó que le resultó muy difícil elegir apenas cuatro títulos, aunque finalmente compartió una selección atravesada por el drama, el romance y los musicales.

“Moonstruck”, el clásico romántico con Cher y Nicolas Cage

La primera película elegida por Hathaway fue Moonstruck (Hechizo de luna), la icónica comedia romántica estrenada en 1987 y protagonizada por Cher y Nicolas Cage.

La historia sigue a una mujer viuda que, poco antes de casarse, termina enamorándose del hermano de su prometido. El film se convirtió en un clásico del cine de los 80 y ganó tres premios Oscar.

“Dancer in the Dark”, el impactante musical de Lars von Trier

Otra de las películas seleccionadas fue Dancer in the Dark (Bailarina en la oscuridad), el drama musical protagonizado por la cantante islandesa Björk y dirigido por Lars von Trier.

La trama gira en torno a una inmigrante que trabaja en una fábrica mientras intenta ahorrar dinero para evitar que su hijo pierda la vista. La película fue ampliamente reconocida por su fuerte carga emocional y obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

“All That Jazz”, una obra de culto del cine musical

Hathaway también destacó All That Jazz (Empieza el espectáculo), el reconocido musical dirigido por Bob Fosse en 1979.

La película retrata la vida de un exitoso coreógrafo y director teatral que intenta lidiar con la fama, el trabajo y sus excesos personales mientras atraviesa un deterioro físico y emocional. Con el paso de los años, el film se transformó en una obra de culto dentro del género musical.

“It Happened One Night”, una de las grandes comedias románticas del cine

La cuarta película elegida por la actriz fue It Happened One Night (Sucedió una noche), dirigida por Frank Capra.

La historia cuenta el encuentro entre una joven millonaria que escapa de su familia y un periodista que ve en ella la oportunidad de conseguir la gran noticia de su carrera. El film hizo historia al convertirse en la primera película en ganar los cinco premios Oscar principales.