Fuerte preocupación de Benjamín Vicuña tras un hecho de homofobia vinculado a sus hijos

En plena promoción de Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña participó del programa de streaming Tapados de laburo y dejó una profunda reflexión sobre la homofobia, a partir de situaciones que vivió recientemente junto a sus hijos.

El actor chileno relacionó el mensaje de la obra teatral que protagoniza con Esteban Lamothe con experiencias cotidianas que lo llevaron a cuestionarse cuánto falta todavía en materia de inclusión y respeto. “El amor claramente no tiene color ni género”, expresó durante la entrevista.

Sin embargo, luego sorprendió al contar un episodio ocurrido en un cumpleaños infantil que lo dejó preocupado. “Una cosa es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, pero el otro día fui a buscarlos a un cumpleaños de chicos de ocho años y vi algo que me impactó”, comentó.

Según relató, varios niños estaban cantando canciones con contenido homofóbico mientras jugaban al fútbol, repitiendo frases discriminatorias de manera naturalizada. “Los veía gritando ciertas cosas y pensé: todavía queda muchísimo trabajo por hacer”, señaló.

Vicuña también recordó otra situación que presenció en un acto escolar, donde algunos chicos se burlaban de un compañero. A partir de eso, apuntó al rol de los adultos y a la influencia que tienen los comentarios y actitudes dentro del hogar.

“Muchas veces creemos que los chicos ya vienen con otra cabeza, más abierta, pero después uno escucha cosas que claramente aprendieron en otro lado”, reflexionó.

Además, sostuvo que los adultos también deberían revisar sus propias conductas: “A veces algún padre hace un comentario fuera de lugar delante de los chicos y ahí entendés de dónde salen ciertas cosas”, afirmó.

Para cerrar, Benjamín Vicuña aseguró que estas situaciones representan “un fracaso como sociedad” y remarcó la importancia de seguir educando desde el respeto, la empatía y la diversidad.