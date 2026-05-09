Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López

La nueva apuesta actoral de Wanda Nara ya genera expectativa antes de su estreno. La empresaria protagoniza Triángulo amoroso, una ficción donde comparte pantalla con Maxi López y que marcará un reencuentro inesperado entre ambos, esta vez desde un rol completamente profesional. En la previa al debut de la serie, Wanda habló sobre cómo vive esta experiencia y reveló detalles inéditos del detrás de escena.

Durante una entrevista con Teleshow desde Montevideo, la conductora contó que uno de los aspectos que más ilusión le genera tiene que ver con la reacción de sus hijos. “Estoy muy feliz de compartir otro proyecto laboral con Maxi. Tengo muchas ganas de que los chicos vean la ficción”, expresó.

Hasta el momento, solo Zaira Nara y su ahijada Malaika pudieron ver algunos capítulos de la producción. Según contó Wanda, ambas quedaron enganchadas con la historia y le pidieron seguir viendo más episodios.

La ficción, que mezcla romance, humor y situaciones mediáticas, incluirá guiños a momentos reales de la vida de Wanda y Maxi. Sin entrar en demasiados detalles, la empresaria reconoció que parte del guion tomó inspiración en situaciones que ocurrieron detrás de cámaras durante las grabaciones de MasterChef y en los rumores que circularon en Telefe sobre la relación entre ambos.

Además, Wanda sorprendió al hablar del desempeño actoral de Maxi López y aseguró que quedó impactada con su evolución durante el rodaje. “Me sorprendió muchísimo. Después de un ensayo le dije que necesitaba un poco más y se puso a practicar. Está muy bien”, comentó entre risas.

También reveló que trabajar junto a su ex no estuvo exento de momentos divertidos. Según explicó, la timidez de Maxi en algunas escenas generaba situaciones inesperadas y muchas veces terminaban repitiendo tomas porque ella no podía contener la risa.

Triángulo amoroso será además una apuesta novedosa para Telefe, ya que se trata de una ficción desarrollada en formato vertical, pensada especialmente para plataformas digitales y redes sociales. La historia combinará elementos de ficción con referencias a la vida mediática de los protagonistas, algo que alimentó aún más la curiosidad del público.

El proyecto marca una nueva etapa en el vínculo entre Wanda Nara y Maxi López, quienes después de años de conflictos y exposición pública vuelven a mostrarse juntos, ahora desde un lugar más distendido y enfocados en lo laboral.