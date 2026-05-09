Tres frutas para combatir el envejecimiento

El envejecimiento es un proceso natural que afecta de forma progresiva a las células y tejidos del cuerpo. Sin embargo, distintos especialistas coinciden en que la alimentación y los hábitos diarios pueden acelerar o retrasar el deterioro de la piel y la aparición de signos como arrugas, manchas o flacidez.

La nutricionista española Paula Martín Clarés, autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes, explicó que muchas veces las personas comienzan a preocuparse por el cuidado de la piel cuando los signos de envejecimiento ya son visibles.

Según la especialista, existen varios factores que pueden acelerar el envejecimiento cutáneo:

Factores genéticos y hormonales

Mala alimentación

Exceso de calorías

Consumo frecuente de ultraprocesados y azúcares

Alimentos inflamatorios

Exposición excesiva al sol

Falta de descanso

Estrés

Tabaco y alcohol

La alimentación, clave para una piel saludable

La experta aseguró que una dieta equilibrada y rica en frutas, verduras y alimentos frescos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y favorece una piel más luminosa y saludable.

Además, remarcó que la inflamación cumple un rol central en el deterioro de la piel. Una alimentación deficiente puede provocar inflamación crónica y acelerar la aparición de:

Arrugas prematuras

Flacidez

Falta de luminosidad

Textura irregular

Poros dilatados

Entre los alimentos que más favorecen ese proceso inflamatorio mencionó:

Grasas trans

Azúcares

Exceso de sal

Alcohol

Frituras

Refrescos azucarados

Carbohidratos simples

Carnes rojas en exceso

Comidas muy picantes

También destacó que la piel necesita nutrientes adecuados para cumplir correctamente sus funciones y que una mala alimentación puede empeorar afecciones como:

Acné

Rosácea

Psoriasis

Dermatitis atópica

Las tres frutas que ayudan a combatir el envejecimiento

La nutricionista destacó especialmente tres frutas por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la piel.

Kiwi

El kiwi se destaca por su elevado contenido de vitamina C, fundamental para la producción de colágeno.

Además:

Tiene gran poder antioxidante

Favorece la regeneración celular

Ayuda a combatir arrugas y manchas

Mejora la circulación

Fortalece el sistema inmune

Uvas

Las uvas contienen antioxidantes como el resveratrol, relacionado con el retraso del envejecimiento celular.

También:

Ayudan a depurar el organismo

Mejoran el colesterol

Favorecen la salud intestinal

Refuerzan las defensas

Naranja

La naranja es una de las principales fuentes naturales de vitamina C, esencial para la piel.

Sus beneficios incluyen:

Estimula la síntesis de colágeno

Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio

Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico

Contribuye a retrasar el envejecimiento

Además de estas frutas, la especialista también recomendó incorporar alimentos como:

Palta

Nueces

Yogur natural

Té verde

Espinaca

Tomate

Zanahoria

Los especialistas remarcan que no existe un alimento milagroso, pero sí hábitos sostenidos que pueden ayudar a cuidar la piel y retrasar el envejecimiento de manera saludable.