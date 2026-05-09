Tres frutas para combatir el envejecimiento

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

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El envejecimiento es un proceso natural que afecta de forma progresiva a las células y tejidos del cuerpo. Sin embargo, distintos especialistas coinciden en que la alimentación y los hábitos diarios pueden acelerar o retrasar el deterioro de la piel y la aparición de signos como arrugas, manchas o flacidez.

La nutricionista española Paula Martín Clarés, autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes, explicó que muchas veces las personas comienzan a preocuparse por el cuidado de la piel cuando los signos de envejecimiento ya son visibles.

Según la especialista, existen varios factores que pueden acelerar el envejecimiento cutáneo:

  • Factores genéticos y hormonales
  • Mala alimentación
  • Exceso de calorías
  • Consumo frecuente de ultraprocesados y azúcares
  • Alimentos inflamatorios
  • Exposición excesiva al sol
  • Falta de descanso
  • Estrés
  • Tabaco y alcohol

La alimentación, clave para una piel saludable

La experta aseguró que una dieta equilibrada y rica en frutas, verduras y alimentos frescos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y favorece una piel más luminosa y saludable.

Además, remarcó que la inflamación cumple un rol central en el deterioro de la piel. Una alimentación deficiente puede provocar inflamación crónica y acelerar la aparición de:

  • Arrugas prematuras
  • Flacidez
  • Falta de luminosidad
  • Textura irregular
  • Poros dilatados

Entre los alimentos que más favorecen ese proceso inflamatorio mencionó:

  • Grasas trans
  • Azúcares
  • Exceso de sal
  • Alcohol
  • Frituras
  • Refrescos azucarados
  • Carbohidratos simples
  • Carnes rojas en exceso
  • Comidas muy picantes

También destacó que la piel necesita nutrientes adecuados para cumplir correctamente sus funciones y que una mala alimentación puede empeorar afecciones como:

  • Acné
  • Rosácea
  • Psoriasis
  • Dermatitis atópica

Las tres frutas que ayudan a combatir el envejecimiento

La nutricionista destacó especialmente tres frutas por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la piel.

Kiwi

El kiwi se destaca por su elevado contenido de vitamina C, fundamental para la producción de colágeno.

Además:

  • Tiene gran poder antioxidante
  • Favorece la regeneración celular
  • Ayuda a combatir arrugas y manchas
  • Mejora la circulación
  • Fortalece el sistema inmune

Uvas

Las uvas contienen antioxidantes como el resveratrol, relacionado con el retraso del envejecimiento celular.

También:

  • Ayudan a depurar el organismo
  • Mejoran el colesterol
  • Favorecen la salud intestinal
  • Refuerzan las defensas

Naranja

La naranja es una de las principales fuentes naturales de vitamina C, esencial para la piel.

Sus beneficios incluyen:

  • Estimula la síntesis de colágeno
  • Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio
  • Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico
  • Contribuye a retrasar el envejecimiento

Además de estas frutas, la especialista también recomendó incorporar alimentos como:

  • Palta
  • Nueces
  • Yogur natural
  • Té verde
  • Espinaca
  • Tomate
  • Zanahoria

Los especialistas remarcan que no existe un alimento milagroso, pero sí hábitos sostenidos que pueden ayudar a cuidar la piel y retrasar el envejecimiento de manera saludable.

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