Tres frutas para combatir el envejecimiento

Tres frutas para combatir el envejecimientoSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
El envejecimiento es un proceso natural que afecta de forma progresiva a las células y tejidos del cuerpo. Sin embargo, distintos especialistas coinciden en que la alimentación y los hábitos diarios pueden acelerar o retrasar el deterioro de la piel y la aparición de signos como arrugas, manchas o flacidez.
La nutricionista española Paula Martín Clarés, autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes, explicó que muchas veces las personas comienzan a preocuparse por el cuidado de la piel cuando los signos de envejecimiento ya son visibles.
Según la especialista, existen varios factores que pueden acelerar el envejecimiento cutáneo:
- Factores genéticos y hormonales
- Mala alimentación
- Exceso de calorías
- Consumo frecuente de ultraprocesados y azúcares
- Alimentos inflamatorios
- Exposición excesiva al sol
- Falta de descanso
- Estrés
- Tabaco y alcohol
La alimentación, clave para una piel saludable
La experta aseguró que una dieta equilibrada y rica en frutas, verduras y alimentos frescos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y favorece una piel más luminosa y saludable.
Además, remarcó que la inflamación cumple un rol central en el deterioro de la piel. Una alimentación deficiente puede provocar inflamación crónica y acelerar la aparición de:
- Arrugas prematuras
- Flacidez
- Falta de luminosidad
- Textura irregular
- Poros dilatados
Entre los alimentos que más favorecen ese proceso inflamatorio mencionó:
- Grasas trans
- Azúcares
- Exceso de sal
- Alcohol
- Frituras
- Refrescos azucarados
- Carbohidratos simples
- Carnes rojas en exceso
- Comidas muy picantes
También destacó que la piel necesita nutrientes adecuados para cumplir correctamente sus funciones y que una mala alimentación puede empeorar afecciones como:
- Acné
- Rosácea
- Psoriasis
- Dermatitis atópica
Las tres frutas que ayudan a combatir el envejecimiento
La nutricionista destacó especialmente tres frutas por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la piel.
Kiwi
El kiwi se destaca por su elevado contenido de vitamina C, fundamental para la producción de colágeno.
Además:
- Tiene gran poder antioxidante
- Favorece la regeneración celular
- Ayuda a combatir arrugas y manchas
- Mejora la circulación
- Fortalece el sistema inmune
Uvas
Las uvas contienen antioxidantes como el resveratrol, relacionado con el retraso del envejecimiento celular.
También:
- Ayudan a depurar el organismo
- Mejoran el colesterol
- Favorecen la salud intestinal
- Refuerzan las defensas
Naranja
La naranja es una de las principales fuentes naturales de vitamina C, esencial para la piel.
Sus beneficios incluyen:
- Estimula la síntesis de colágeno
- Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio
- Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico
- Contribuye a retrasar el envejecimiento
Además de estas frutas, la especialista también recomendó incorporar alimentos como:
- Palta
- Nueces
- Yogur natural
- Té verde
- Espinaca
- Tomate
- Zanahoria
Los especialistas remarcan que no existe un alimento milagroso, pero sí hábitos sostenidos que pueden ayudar a cuidar la piel y retrasar el envejecimiento de manera saludable.