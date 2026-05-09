Los alimentos que pueden ayudar a reducir el riesgo de hipertensión

Las legumbres y los alimentos derivados de soja podrían ser grandes aliados para cuidar la presión arterial, según reveló un nuevo estudio publicado en la revista científica BMJ Nutrition, Prevention & Health.

La investigación encontró que las personas que consumen más legumbres tienen hasta un 16% menos de riesgo de desarrollar hipertensión, mientras que el consumo frecuente de soja se asocia a una reducción del 19% en las probabilidades de padecer presión alta.

El análisis reunió datos de 12 estudios observacionales realizados en Estados Unidos, Asia y Europa, con la participación de cientos de miles de adultos.

Qué alimentos ayudan a reducir el riesgo de hipertensión

Entre los alimentos destacados por los investigadores aparecen:

Lentejas

Garbanzos

Alubias

Guisantes

Tofu

Edamame

Leche de soja

Miso

Según el estudio, la mayor reducción del riesgo se observó en personas que consumían cerca de una taza diaria de legumbres (170 gramos).

En el caso de la soja, el mayor beneficio se registró con una ingesta de 60 a 80 gramos por día, equivalente a una porción de tofu o edamame.

Por qué estos alimentos benefician al corazón

Los especialistas explicaron que estos productos contienen nutrientes clave para la salud cardiovascular, entre ellos:

Potasio

Magnesio

Fibra

Proteínas vegetales

Todos ellos ayudan a mejorar la función cardiovascular y podrían colaborar en el control de la presión arterial.

Además, remarcaron que las dietas basadas en alimentos de origen vegetal continúan mostrando beneficios importantes para prevenir enfermedades cardíacas.

El científico Sumantra Ray, director ejecutivo del NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, sostuvo que esta investigación fortalece la evidencia sobre los efectos cardioprotectores de este tipo de alimentación.

El consumo sigue siendo bajo

A pesar de los beneficios, los investigadores advirtieron que el consumo actual de legumbres en Europa y Reino Unido está muy por debajo de lo recomendado.

Mientras las guías alimentarias sugieren consumir entre 65 y 100 gramos diarios, la ingesta promedio ronda apenas los 8 a 15 gramos por día.

Los especialistas destacan que incorporar más legumbres y soja a la alimentación diaria puede ser una estrategia simple y accesible para mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de hipertensión a largo plazo.