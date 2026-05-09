Aprueban el primer Código de Ética para jueces nacionales y federales

La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad un nuevo Código de Ética destinado a los magistrados del Poder Judicial nacional y federal. La iniciativa representa un hecho inédito dentro del organismo y ahora deberá ser ratificada por el plenario para entrar oficialmente en vigencia.

La medida apunta a establecer pautas de conducta y criterios éticos para jueces y funcionarios judiciales en un contexto donde la actividad de los tribunales ocupa un lugar central en el debate público. Más allá de las resoluciones judiciales, el desempeño de los magistrados suele quedar bajo observación permanente por parte de la política, los medios y la sociedad.

El nuevo código busca fijar estándares vinculados a la transparencia, la independencia y el comportamiento institucional de quienes integran el sistema judicial nacional. La iniciativa cobra especial relevancia debido al creciente nivel de exposición que enfrentan los jueces federales y nacionales, muchas veces involucrados en causas de alto impacto político y social.

En los últimos años, distintas decisiones judiciales generaron cuestionamientos públicos no solo por el contenido de los fallos, sino también por los tiempos de las investigaciones. En ese escenario, el accionar de los magistrados quedó sometido a análisis constantes relacionados con reuniones, vínculos personales, participación en actividades sociales e incluso situaciones de carácter privado.

Desde el Consejo de la Magistratura consideran que la implementación de un marco ético específico permitirá fortalecer la confianza pública en el Poder Judicial y ofrecer parámetros más claros sobre las conductas esperadas de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

La iniciativa marca además un avance en la discusión sobre transparencia institucional dentro de uno de los poderes más observados del Estado argentino.