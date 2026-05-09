Griselda Tessio defendió las PASO en Santa Fe y rechazó las candidaturas “a dedo”

La ex vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio, se pronunció a favor de mantener el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia y cuestionó cualquier intento de reemplazarlo por mecanismos de selección directa de candidatos.

En medio del debate político por las reformas que la Legislatura santafesina deberá realizar sobre el Código Electoral tras la sanción de la nueva Constitución provincial de 2025, Tessio sostuvo que Santa Fe cuenta con autonomía suficiente para conservar un sistema de internas abiertas.

“La Nación pretende eliminar las PASO, pero la provincia puede sostenerlas porque son una herramienta democrática”, expresó la dirigente durante una entrevista radial. Además, remarcó que tampoco avalaría un esquema basado en decisiones tomadas por las conducciones partidarias.

“Nunca estaríamos de acuerdo con la designación a dedo”, afirmó, en una crítica dirigida a la postura que, según consideró, impulsa el Gobierno nacional.

La discusión sobre las PASO aparece como uno de los principales temas políticos que deberá abordar la Legislatura provincial en los próximos meses, junto con la reglamentación de distintos aspectos de la nueva Carta Magna santafesina.

Otro de los puntos centrales será la cuestión de la reelección del gobernador. Tessio recordó que históricamente ese debate trabó distintos intentos de reforma constitucional en Santa Fe debido a las disputas entre oficialismo y oposición.

“Durante muchos años fue un juego entre radicales y peronistas”, señaló la ex vicegobernadora al recordar cómo ambos espacios alternaban posiciones según estuvieran en el poder o en la oposición.

Con la nueva Constitución ya aprobada, el actual mandato de Maximiliano Pullaro será considerado como el primero dentro del nuevo esquema institucional, lo que le permitiría competir por una reelección.

En ese sentido, Tessio consideró “muy probable” que el mandatario provincial busque un segundo período al frente de la Casa Gris.

Como antecedente histórico, recordó que los ex gobernadores socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti habían decidido excluirse públicamente de la posibilidad de reelección cuando impulsaron reformas constitucionales, argumentando que habían sido elegidos bajo la Constitución de 1962, que no contemplaba esa opción.

Tessio también participó recientemente de un encuentro realizado en la Legislatura santafesina para analizar los alcances de la nueva Constitución provincial junto a especialistas, legisladores y representantes de organizaciones civiles.

Según explicó, durante el debate se destacó que la nueva Carta Magna incorpora avances institucionales y nuevos derechos que ubican a Santa Fe entre las provincias con constituciones más modernas del país.

Entre los puntos que resaltó mencionó la inclusión de una cláusula democrática para garantizar la vigencia de las instituciones, el reconocimiento constitucional del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, además de la ampliación de herramientas judiciales como el amparo, el hábeas corpus y el hábeas data.

También destacó la incorporación de derechos vinculados al acceso al agua, el derecho a la ciudad, la protección de las personas mayores, las juventudes y la participación paritaria de las mujeres en la vida política.

Sin embargo, advirtió que la paridad de género todavía encuentra limitaciones en la estructura actual del Senado provincial, donde cada departamento continúa eligiendo un único representante.