Caputo ajusta el gasto para sostener la meta fiscal y crecen las dudas sobre la reforma laboral

El Gobierno alcanzó en marzo la meta de superávit primario comprometida con el FMI

La caída de ingresos obligó al Ministerio de Economía a profundizar el ajuste del gasto

Los Fondos de Asistencia Laboral podrían movilizar hasta 3.000 millones de dólares

La implementación de los FAL tendría un costo fiscal estimado en 0,37% del PBI

El Ejecutivo analiza postergar el inicio del sistema hasta enero de 2027

La prioridad oficial continúa siendo sostener el equilibrio fiscal durante todo 2026

El equilibrio fiscal volvió a convertirse en el eje ordenador de la política económica del Gobierno y, al mismo tiempo, en el principal condicionante para algunas de las reformas que el oficialismo pretendía poner en marcha durante este año. En el Ministerio de Economía admiten que la prioridad absoluta sigue siendo cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, incluso si eso implica postergar medidas consideradas estratégicas para el programa libertario.

La situación quedó reflejada en los números fiscales de marzo. Si se proyecta el resultado primario acumulado en los últimos doce meses, el superávit alcanza el 1,4% del Producto Bruto Interno, exactamente el objetivo comprometido ante el FMI en la última revisión del acuerdo. Ese dato, celebrado por el equipo económico, también marca un límite: cualquier reducción de ingresos o incremento de gastos obligará a compensaciones inmediatas para evitar desvíos.

El economista Nadín Argañaraz, director del IARAF, advirtió que el Gobierno ya comenzó a aplicar esa lógica durante los primeros meses del año. Según explicó, la caída de ingresos obligó a reducir pagos y moderar erogaciones para sostener el sendero fiscal comprometido. La estrategia, sostuvo, deberá continuar en los meses restantes de 2026 si el Ejecutivo pretende cerrar el año dentro de la meta pactada.

La decisión tiene implicancias directas sobre uno de los capítulos centrales de la reforma laboral: la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral, conocidos como FAL. El esquema, incluido en la Ley de Modernización Laboral, establece que las empresas deberán constituir fondos destinados a cubrir eventuales costos de despido. La intención oficial es disminuir la litigiosidad laboral y ofrecer un mecanismo alternativo frente a las indemnizaciones tradicionales.

Sin embargo, detrás de la iniciativa laboral también existe un objetivo financiero. La propuesta impulsada por Luis Caputo apunta a canalizar importantes recursos hacia el mercado de capitales. En despachos oficiales estiman que los FAL podrían movilizar hasta 3.000 millones de dólares, generando una nueva fuente de financiamiento interno y ampliando el volumen de activos administrados por el sistema financiero local.

Pero el problema aparece en el costo inicial del esquema. Los FAL implican una reducción de contribuciones patronales porque las empresas deberán redireccionar parte de esos aportes hacia los nuevos fondos. Para las pymes, la disminución sería equivalente al 3% de los aportes jubilatorios, mientras que para las grandes compañías rondaría el 1%.

Ese mecanismo tiene un impacto fiscal inmediato estimado en 0,37% del PBI. En un contexto donde el Gobierno ya alcanzó la meta anual de superávit y necesita sostenerla hasta diciembre, la implementación de los FAL obligaría a profundizar el ajuste en otras partidas para compensar la pérdida de ingresos.

Por esa razón, dentro del oficialismo comenzó a ganar fuerza la posibilidad de postergar el inicio del sistema. La normativa le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de retrasar su puesta en marcha hasta seis meses. De concretarse esa alternativa, el esquema podría pasar de junio de 2026 a enero de 2027.

La discusión revela las tensiones internas del programa económico. Mientras el Gobierno busca mostrar señales de transformación estructural para sostener el respaldo empresario y financiero, la rigidez de la regla fiscal limita el margen de acción. Cada medida debe pasar primero por el filtro del superávit.

En el entorno de Caputo sostienen que la disciplina fiscal es innegociable y que cualquier relajamiento podría afectar la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, también reconocen que el ajuste permanente comienza a generar costos políticos y económicos en distintos sectores productivos.

El desafío para el oficialismo será administrar ese delicado equilibrio entre reformas y austeridad. Por ahora, todo indica que la prioridad seguirá siendo cumplir con el FMI, aun cuando algunas iniciativas emblemáticas deban esperar un mejor momento fiscal.