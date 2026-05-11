Katopodis volvió a cuestionar el modelo de Milei y alertó por el endeudamiento de las familias

Gabriel Katopodis acusó al Gobierno de aplicar un plan que genera endeudamiento y desprotección social

El funcionario bonaerense comparó el modelo argentino con las políticas de intervención económica aplicadas en Brasil

El ministro cuestionó la retirada del Estado nacional en áreas sensibles de la economía

La mora crediticia subió al 6,7% y preocupa el aumento de la deuda de las familias

La morosidad de los hogares alcanzó el 11,2% en lo que va del año

Katopodis aseguró que la oposición debe frenar las políticas económicas del oficialismo

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, volvió a lanzar duras críticas contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que la crisis social y financiera que atraviesan millones de argentinos no es consecuencia de errores de gestión sino de una estrategia deliberada del oficialismo nacional.

A través de sus redes sociales, el funcionario bonaerense sostuvo que las políticas impulsadas por la Casa Rosada provocaron una creciente desprotección social y una fuerte expansión del endeudamiento de los hogares. “No es casualidad, es un plan”, expresó Katopodis, al cuestionar la desregulación económica y la retirada del Estado en distintas áreas sensibles.

El ex ministro de Obras Públicas durante la gestión de Alberto Fernández señaló que el Gobierno nacional “desreguló, desprotegió y dejó a millones de argentinos endeudados”, mientras, según indicó, la administración libertaria prioriza la comunicación política y el impacto mediático por encima de los problemas cotidianos de la población.

En sus declaraciones, Katopodis comparó la situación argentina con otros países de América Latina y aseguró que existen modelos alternativos al ajuste impulsado por el oficialismo. En ese sentido, mencionó el caso de Brasil y destacó las políticas implementadas por Luiz Inácio Lula da Silva para contener el impacto económico sobre los sectores más vulnerables.

Según el funcionario bonaerense, en varios países de la región los gobiernos intervienen para limitar aumentos de precios, asistir a las familias endeudadas y controlar abusos financieros. En cambio, sostuvo que en Argentina el Estado nacional se retiró de esas funciones y dejó a amplios sectores expuestos al deterioro económico.

Katopodis también hizo foco en el crecimiento de la deuda de las familias argentinas, especialmente a través de créditos bancarios y préstamos otorgados por plataformas Fintech. La preocupación por ese fenómeno se profundizó luego de que el Banco Central difundiera datos que muestran un aumento de la irregularidad crediticia.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la mora en los préstamos subió 0,3 puntos porcentuales respecto de enero y alcanzó el 6,7% del total. A eso se suma otro indicador que inquieta tanto a economistas como a entidades financieras: la morosidad de los hogares llegó al 11,2% en lo que va del año.

Para el ministro de Axel Kicillof, esos números reflejan el impacto del ajuste sobre los ingresos de la población y la pérdida de capacidad de pago de miles de familias que recurren al crédito para afrontar gastos básicos. En el entorno del gobierno bonaerense consideran que la combinación de caída del consumo, aumento de tarifas y encarecimiento del financiamiento está acelerando el deterioro económico.

Días atrás, Katopodis ya había advertido sobre la gravedad del escenario social durante una actividad realizada en la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA. Allí sostuvo que desde distintos sectores opositores se alertó reiteradamente sobre las consecuencias del plan económico, aunque, según afirmó, el Gobierno nacional no respondió a esas advertencias.

El funcionario también aprovechó para respaldar la movilización universitaria prevista para el 12 de mayo y cuestionó el recorte de fondos destinados a las universidades públicas. En paralelo, volvió a denunciar la deuda que, según la administración bonaerense, mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires por transferencias y partidas presupuestarias pendientes.

En el peronismo entienden que el endurecimiento de la situación económica comenzará a tener cada vez mayor impacto político y social en los próximos meses. Por eso, dirigentes cercanos a Kicillof buscan instalar un discurso centrado en las consecuencias concretas del ajuste sobre el empleo, el consumo y el endeudamiento familiar.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional insisten en que el ordenamiento macroeconómico requiere medidas de fuerte disciplina fiscal y sostienen que los efectos positivos del programa comenzarán a consolidarse con el correr de los meses.