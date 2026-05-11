Las desarrolladoras apuestan a la financiación pos posesión ante la falta de crédito hipotecario

Las desarrolladoras comenzaron a financiar directamente la compra de viviendas ante la falta de crédito hipotecario

La financiación pos posesión permite seguir pagando el inmueble después de recibir la unidad

El sistema gana terreno en proyectos residenciales a estrenar y de ticket intermedio

Muchos compradores utilizan la renta del alquiler para afrontar las cuotas pendientes

Las cuotas pueden pactarse en dólares o en pesos ajustados por CAC

El sector considera que esta modalidad amplía el acceso a la vivienda y sostiene las ventas inmobiliarias

La lenta recuperación del crédito hipotecario y las dificultades de amplios sectores para acceder al financiamiento bancario comenzaron a modificar las estrategias del mercado inmobiliario argentino. Frente a un escenario donde los préstamos para vivienda continúan lejos de masificarse, varias desarrolladoras decidieron avanzar con esquemas de financiación propios para sostener las ventas y ampliar el universo de compradores.

La modalidad que comenzó a expandirse con mayor fuerza es la denominada financiación pos posesión, un sistema que permite al comprador recibir la propiedad y continuar pagando cuotas incluso después de haberse mudado o tomado posesión de la unidad. El mecanismo gana terreno especialmente en proyectos residenciales a estrenar y se presenta como una alternativa tanto para familias que buscan vivienda propia como para inversores interesados en renta.

Desde el sector reconocen que la falta de financiamiento hipotecario sigue siendo uno de los principales obstáculos para dinamizar el mercado inmobiliario. Aunque en los últimos meses reaparecieron algunas líneas de crédito, el acceso continúa restringido y limitado a una parte reducida de la población con ingresos elevados o capacidad de ahorro significativa.

En ese contexto, las empresas comenzaron a ocupar un espacio históricamente reservado al sistema bancario. El objetivo es ofrecer facilidades de pago de largo plazo y sostener operaciones en un mercado todavía condicionado por la incertidumbre económica y la falta de crédito masivo.

Issel Kiperszmid, CEO de Dypsa, aseguró que la demanda de viviendas financiadas “siempre existió” en la Argentina, aunque remarcó que nunca hubo una oferta sostenida de ese tipo de productos. Según explicó, el principal problema es que las entidades financieras no cuentan con recursos de largo plazo suficientes para otorgar créditos hipotecarios a gran escala.

Frente a esa situación, algunas desarrolladoras comenzaron a ofrecer planes propios de hasta 15 años de financiamiento. En varios proyectos, las cuotas se pactan en dólares y el interés empieza a correr una vez entregada la unidad. En otros casos, los pagos se realizan en pesos ajustados por el índice CAC, vinculado al costo de la construcción.

La modalidad empezó a consolidarse sobre todo en proyectos de ticket intermedio, donde compradores con ingresos estables pero sin acceso al crédito bancario encuentran una vía alternativa para acceder a una propiedad. El esquema también despertó interés entre inversores que buscan aprovechar la renta de alquiler para cubrir parte de las cuotas pendientes.

Ignacio O’Keefe, director de Inmobiliaria O’Keefe, sostuvo que la demanda de unidades a estrenar con financiación pos entrega muestra un crecimiento sostenido. Según detalló, muchos compradores valoran especialmente la posibilidad de alquilar rápidamente el inmueble y utilizar esos ingresos para afrontar el financiamiento.

En el sector destacan que este sistema ofrece mayor flexibilidad frente a la volatilidad macroeconómica y permite sostener operaciones en momentos donde el crédito tradicional sigue sin consolidarse. Sin embargo, también remarcan que implica un desafío financiero importante para las desarrolladoras, que deben contar con capacidad de fondeo y respaldo económico para asumir el financiamiento a largo plazo.

Alejandra González, CEO de Justevila, explicó que comenzaron a aparecer más proyectos bajo esta modalidad justamente por la ausencia de alternativas bancarias. Según indicó, quienes cuentan con poco capital inicial suelen inclinarse por propiedades usadas financiadas con crédito hipotecario, mientras que compradores con mayor capacidad económica continúan optando por el esquema tradicional de anticipo y cuotas durante la obra.

Los especialistas también recomiendan que quienes evalúan ingresar en este tipo de operaciones no se enfoquen únicamente en el valor del metro cuadrado. La calidad del proyecto terminado, la infraestructura de la zona y la trayectoria del desarrollador aparecen como factores centrales para analizar la inversión.

Además, varios empresarios consideran que las cuotas ajustadas por CAC representan una cobertura frente a la inflación para muchos ahorristas argentinos, especialmente cuando se trata de activos dolarizados como las propiedades.

Mientras el crédito hipotecario sigue sin despegar de manera masiva, la financiación pos posesión comienza a consolidarse como una herramienta clave para mantener activo el mercado inmobiliario y abrir nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.