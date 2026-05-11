Bullrich celebró la extradición de un ex funcionario ecuatoriano acusado de corrupción

Patricia Bullrich celebró la autorización judicial para extraditar a Hernán Luque Lecaro

La ex ministra aseguró que el kirchnerismo le otorgó asilo político al ex funcionario ecuatoriano

Guillermo Lasso había pedido colaboración a Bullrich para avanzar con la extradición

Luque Lecaro está acusado de integrar una red de corrupción vinculada al sector eléctrico ecuatoriano

La Corte Suprema argentina autorizó la extradición el pasado 30 de abril

La decisión final para concretar el traslado depende de la firma del presidente Javier Milei

La senadora nacional de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a posicionarse en el centro de la agenda política tras celebrar públicamente la autorización judicial para extraditar a un ex funcionario ecuatoriano acusado de integrar una presunta red de corrupción vinculada a empresas estatales de su país.

A través de sus redes sociales, Bullrich destacó la decisión de la Justicia argentina sobre el caso de Hernán Luque Lecaro y volvió a utilizar una de las frases que marcó su paso por el Ministerio de Seguridad: “El que las hace, las paga”.

La legisladora libertaria sostuvo que el exfuncionario ecuatoriano había llegado a la Argentina tras escapar de las investigaciones judiciales abiertas en Ecuador y acusó al kirchnerismo de haberle otorgado asilo político para evitar su extradición. En ese sentido, remarcó que durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad impulsó la revocación de ese beneficio luego de un pedido realizado por el entonces presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Según explicó Bullrich, el ex mandatario se comunicó personalmente con ella para solicitar colaboración en el proceso judicial que buscaba el regreso de Luque Lecaro a Ecuador. “Hace un año, el presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le quitáramos ese beneficio. Como ministra de Seguridad Nacional en ese entonces, lo hice”, expresó la dirigente oficialista.

La ex funcionaria también aseguró que la autorización de extradición representa un mensaje político y judicial claro frente a delitos de corrupción internacional. “Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países”, afirmó en su publicación.

Luque Lecaro fue presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas de Ecuador, conocida como EMCO, y permanece detenido en territorio argentino desde febrero de 2024. Sobre él pesa un pedido de captura internacional en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y manipulación de contratos vinculados al sector energético ecuatoriano.

La causa judicial investiga el funcionamiento de una supuesta estructura dedicada a direccionar negocios y contratos dentro de empresas estatales de Ecuador. Además del exfuncionario, existen otros imputados y procesados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración pública y el manejo de fondos estatales.

El pasado 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó formalmente la extradición de Luque Lecaro. Sin embargo, para que el traslado se concrete todavía resta la firma definitiva del presidente Javier Milei, quien debe avalar administrativamente la decisión judicial.

En Ecuador, el caso generó una fuerte repercusión política debido a la magnitud de las denuncias y al alcance de la investigación sobre empresas públicas estratégicas. El propio Guillermo Lasso se había referido públicamente al tema en entrevistas concedidas a medios ecuatorianos, donde destacó el rol de Bullrich y de la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, en el avance del proceso judicial.

Según relató el expresidente ecuatoriano, la información disponible sobre el caso fue compartida con autoridades argentinas para facilitar la detención y posterior extradición del exfuncionario. Luque Lecaro había estado al frente de EMCO entre 2021 y 2022, un período que actualmente se encuentra bajo análisis judicial en Ecuador.

La publicación de Bullrich también volvió a poner sobre la mesa el discurso de mano dura y cooperación internacional contra el delito que caracterizó su gestión en Seguridad. Desde el oficialismo consideran que este tipo de decisiones refuerzan el mensaje de alineamiento con políticas de combate contra la corrupción y el crimen organizado.

Mientras se espera la resolución final del Poder Ejecutivo para concretar la extradición, el caso continúa generando repercusiones tanto en Argentina como en Ecuador, donde la investigación sigue avanzando sobre la presunta red de corrupción estatal.