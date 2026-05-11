Crecen las dudas sobre el dólar mientras el mercado espera una baja más fuerte de la inflación

El mercado proyecta una desaceleración de la inflación durante los próximos doce meses

Las consultoras muestran fuertes diferencias sobre la evolución futura del dólar

Algunos analistas creen que el tipo de cambio podría subir por encima de la inflación

Los bonos reflejan expectativas de inflación más altas que las previstas por consultoras privadas

El ingreso de dólares financieros y exportaciones ayuda a sostener la estabilidad cambiaria

El mercado mantiene expectativas positivas sobre los bonos argentinos y la baja del riesgo país

Las proyecciones económicas para los próximos doce meses comenzaron a mostrar diferencias cada vez más marcadas entre consultoras privadas, operadores financieros y analistas de mercado. Mientras algunos informes sostienen que la inflación continuará desacelerándose de manera significativa, otros advierten que el tipo de cambio podría terminar subiendo por encima del costo de vida, alterando el equilibrio cambiario que el Gobierno busca sostener.

Las últimas estimaciones reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dejaron en evidencia esa divergencia. Según el promedio de las consultoras relevadas, la inflación anual esperada para los próximos doce meses se ubicaría en torno al 24,1%, mientras que las diez firmas con mejor nivel histórico de aciertos proyectan un índice algo superior, cercano al 26,5%.

Sin embargo, el mayor contraste aparece al analizar las previsiones sobre el dólar. La media de las consultoras calcula que el tipo de cambio oficial podría alcanzar los 1.786 pesos dentro de un año, lo que implicaría una devaluación cercana al 28,4% anual, por encima de la inflación proyectada. En cambio, las consultoras con mejores antecedentes estiman un dólar en torno a los 1.697 pesos, equivalente a una suba anual del 22%, por debajo del incremento esperado de precios.

La diferencia no es menor porque marca dos escenarios completamente distintos para la economía argentina. En uno, el país registraría una deflación en dólares, con un peso relativamente fortalecido frente a los precios internos. En el otro, la inflación seguiría superando levemente a la devaluación, aunque sin provocar un atraso cambiario significativo.

La discusión se vuelve aún más relevante si se tiene en cuenta el calendario político. Para abril de 2027 ya estarán en marcha varios procesos electorales provinciales y el resultado de esos comicios podría modificar el comportamiento financiero y cambiario. En el mercado reconocen que un escenario favorable para el oficialismo contribuiría a sostener la calma cambiaria, mientras que una señal política adversa podría acelerar la demanda de dólares.

Las diferencias de expectativas también se reflejan en los bonos que cotizan en el mercado local. Algunos títulos públicos ajustados por inflación y otros vinculados al dólar permiten inferir qué esperan los inversores respecto a la evolución de ambas variables.

Por ejemplo, la comparación entre bonos en pesos tradicionales y bonos ajustados por CER con vencimiento en abril de 2027 refleja que el mercado descuenta una inflación anual cercana al 28,3%, bastante más elevada que la proyectada por muchas consultoras privadas.

A más largo plazo, las diferencias parecen reducirse. Los bonos dollar-linked y los ajustados por inflación con vencimiento en 2028 muestran que el mercado espera que ambas variables evolucionen de manera bastante similar, con una inflación apenas superior a la tasa de devaluación.

En ese contexto, algunos economistas creen que la inflación podría desacelerarse incluso más rápido de lo previsto durante los próximos meses. Entre los factores que mencionan aparecen una posible baja en el precio de la carne, una eventual estabilización del petróleo si disminuye la tensión geopolítica internacional y la continuidad de la política de superávit fiscal impulsada por el Gobierno.

También sostienen que el crecimiento de las reservas del Banco Central y el control sobre la emisión monetaria podrían contribuir a consolidar un escenario de menor inflación.

Al mismo tiempo, varios analistas consideran que existe margen para una recuperación gradual del tipo de cambio sin que eso genere un traslado inmediato a los precios. Según esa mirada, un dólar algo más elevado podría incentivar la liquidación de exportaciones, mejorar la recaudación vinculada al comercio exterior y fortalecer el ingreso de divisas.

Por ahora, la fuerte entrada de dólares provenientes de inversiones vinculadas al RIGI, emisiones de deuda privada y colocaciones provinciales ayuda a contener presiones cambiarias. Sin embargo, algunos operadores advierten que la situación podría modificarse hacia la segunda mitad del año, cuando disminuya la liquidación del agro.

En paralelo, el mercado financiero mantiene expectativas positivas sobre los bonos argentinos en dólares. La mejora en la calificación crediticia del país y la posibilidad de un contexto internacional más favorable alimentan la expectativa de una baja adicional del riesgo país y una recuperación más fuerte de los activos locales.