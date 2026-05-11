Manes alertó por el deterioro emocional de la sociedad argentina y habló de una crisis “más grave que la de 2001”

Facundo Manes aseguró que la Argentina atraviesa una crisis social más profunda que la de 2001

El neurocientífico afirmó que la sociedad actual está “rota por dentro”

Manes advirtió sobre el aumento de la depresión, la ansiedad y la desesperanza

El dirigente cuestionó el clima de confrontación política y el discurso violento

Sostuvo que la sociedad argentina está cansada y frustrada tras años de crisis

El exdiputado consideró que el desafío del país es también humano y cultural

El neurocientífico y dirigente político Facundo Manes volvió a expresar su preocupación por el presente social de la Argentina y aseguró que el país atraviesa una crisis emocional y humana más grave que la registrada durante el colapso económico y político de 2001. Durante una entrevista radial, el exdiputado nacional sostuvo que la sociedad actual se encuentra “rota por dentro” y alertó por el crecimiento de la depresión, la ansiedad y la frustración colectiva.

Las declaraciones de Manes se dieron en medio de un escenario marcado por la persistencia de problemas económicos, el deterioro del poder adquisitivo y un fuerte clima de confrontación política. Según explicó, la situación actual no puede analizarse únicamente desde variables financieras o estadísticas económicas, porque existe un desgaste emocional que atraviesa a gran parte de la población.

“A diferencia del 2001, hoy estamos rotos por dentro”, afirmó el dirigente al comparar el presente con una de las etapas más críticas de la historia reciente del país. Para Manes, durante aquella crisis existía una reacción social más activa y una energía colectiva que permitía imaginar una salida. En cambio, consideró que hoy predominan el cansancio, el agotamiento y la pérdida de expectativas.

El neurocientífico señaló que el impacto acumulado de años de crisis económicas, incertidumbre y deterioro institucional terminó afectando directamente la salud emocional de millones de personas. “Hoy hay más depresión, más ansiedad y más desesperanza”, sostuvo durante la entrevista, donde también advirtió sobre las consecuencias sociales de la tensión política permanente.

En ese sentido, Manes cuestionó el tono que domina buena parte de la discusión pública en la Argentina y alertó por el efecto del enfrentamiento constante sobre la salud mental de la sociedad. “El discurso violento afecta la salud mental”, afirmó, al remarcar que el clima de agresividad política profundiza el malestar social y dificulta la construcción de consensos.

El dirigente también planteó que la crisis actual no sólo golpea el plano económico sino que erosiona los vínculos sociales y la capacidad colectiva de proyectar un futuro común. Según explicó, existe una sociedad cada vez más fragmentada, con menores niveles de confianza y con crecientes dificultades para construir objetivos compartidos.

Durante la entrevista, Manes sostuvo que una parte importante de la población vive una sensación de agotamiento frente a la repetición de crisis y conflictos políticos. “La sociedad está cansada y frustrada”, expresó al analizar el humor social que atraviesa distintos sectores del país.

El exlegislador consideró además que la Argentina necesita recuperar un horizonte de previsibilidad y convivencia para evitar que la crisis emocional continúe profundizándose. A su entender, el enojo y la incertidumbre comenzaron a instalarse como sentimientos dominantes en la vida cotidiana de muchos argentinos.

En distintos tramos de la conversación, Manes insistió en que el deterioro social no puede resolverse únicamente con medidas económicas. Si bien reconoció la importancia de estabilizar variables macroeconómicas, sostuvo que el país enfrenta también un desafío humano y cultural que requiere otro tipo de liderazgo político.

Para el neurocientífico, la reconstrucción de la confianza social será uno de los grandes desafíos de los próximos años. En ese marco, advirtió que la dirigencia política debe abandonar la lógica permanente de confrontación y asumir la responsabilidad de generar acuerdos básicos que permitan recuperar expectativas de futuro.

Las declaraciones de Manes reavivaron el debate sobre el impacto psicológico y social de la crisis económica prolongada que atraviesa la Argentina. En distintos ámbitos académicos y políticos crece la preocupación por el aumento de trastornos vinculados al estrés, la incertidumbre y la precariedad económica.

Mientras el Gobierno continúa defendiendo su programa de ajuste y estabilización económica, sectores de la oposición y especialistas en salud mental advierten que el deterioro emocional de la sociedad podría transformarse en uno de los problemas más complejos del escenario argentino actual.