Juliano advirtió que Milei “ata su suerte” a Adorni y crece la tensión política en el Congreso

Pablo Juliano cuestionó la estrategia del Gobierno para defender a Manuel Adorni

El diputado aseguró que Javier Milei está “atando su suerte” política al jefe de Gabinete

La oposición busca reunir quórum para avanzar con interpelaciones y comisiones

Juliano rechazó que exista una persecución política contra el funcionario oficialista

El legislador criticó el tono agresivo que utiliza La Libertad Avanza frente a las críticas

La controversia alrededor de Adorni amenaza con profundizar la tensión en el Congreso

El diputado nacional Pablo Juliano lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei por la estrategia adoptada para defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la creciente controversia política que rodea al funcionario. El legislador de Provincias Unidas consideró que el oficialismo agravó innecesariamente la crisis y advirtió sobre el costo político que podría tener para la Casa Rosada involucrar directamente al Presidente en la defensa pública de Adorni.

Durante una entrevista radial, Juliano sostuvo que el Gobierno perdió la oportunidad de desactivar el conflicto en sus primeras etapas y cuestionó la falta de explicaciones claras sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete. “Ahora es directamente el Presidente el que está atando su suerte a Adorni”, afirmó el diputado, quien calificó la estrategia oficial como una “irresponsabilidad enorme”.

El legislador aseguró que desde el oficialismo se insiste en remarcar la inocencia de Adorni, aunque, según sostuvo, todavía persisten dudas que el Gobierno no logró despejar. En ese sentido, reclamó una respuesta institucional más sólida y negó que exista una maniobra de persecución política contra el funcionario.

“Nadie quiere poner en el pelotón de fusilamiento al jefe de Gabinete”, expresó Juliano al rechazar las acusaciones de desestabilización formuladas desde sectores libertarios. Según indicó, la oposición busca que el Congreso cumpla su rol de control y avance con el análisis parlamentario de las distintas iniciativas vinculadas al caso.

El diputado también apuntó contra la forma en que La Libertad Avanza responde frente a las críticas políticas y mediáticas. “Siempre la agresión aparece como mecanismo de respuesta”, sostuvo, al cuestionar el tono confrontativo que, a su entender, domina la estrategia comunicacional del oficialismo.

En uno de los tramos más duros de la entrevista, Juliano aseguró que el propio espacio gobernante contribuye a profundizar sus conflictos internos y externos. “No hay nadie mejor que La Libertad Avanza para autodesestabilizarse”, lanzó el dirigente opositor.

Mientras tanto, distintos bloques parlamentarios comenzaron a coordinar movimientos para intentar avanzar con pedidos de interpelación y emplazamientos de comisiones relacionadas con el caso Adorni. Según explicó Juliano, la oposición trabaja para reunir el quórum necesario y evitar que el tema quede paralizado dentro del Congreso.

“Buscamos que el Congreso no quede cómplice o de brazos cruzados”, señaló el diputado al explicar las negociaciones que mantienen distintos sectores opositores para impulsar el tratamiento legislativo. No obstante, reconoció que el proceso parlamentario todavía será complejo y que primero deberán garantizar la apertura de las sesiones.

La tensión política creció en las últimas semanas luego de que distintos dirigentes opositores reclamaran explicaciones públicas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y exigieran mayores precisiones sobre su situación financiera. Desde el Gobierno, en cambio, consideran que existe una ofensiva política orientada a desgastar al funcionario y debilitar al Ejecutivo.

Juliano aprovechó además para rechazar las acusaciones de obstruccionismo lanzadas contra su espacio político. Recordó que su bloque acompañó distintos proyectos impulsados por el oficialismo y aseguró que sus posiciones parlamentarias responden a criterios institucionales y no partidarios.

“Yo voto lo que creo que le hace bien al país”, afirmó el legislador, quien también cuestionó la actitud del Gobierno frente a los cuestionamientos opositores. Según sostuvo, la administración libertaria perdió capacidad de escucha y muchas veces actúa desde “una absurda inmadurez”.

En ese contexto, el diputado advirtió que el oficialismo continúa profundizando el conflicto político alrededor de Manuel Adorni en lugar de buscar una salida que permita cerrar definitivamente la controversia. La disputa amenaza ahora con trasladarse al Congreso, donde la oposición intentará avanzar con nuevas iniciativas parlamentarias para mantener abierto el tema.