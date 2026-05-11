Boom exportador y “efecto aspiradora”: las dos caras del modelo económico que inquietan al mercado

Las exportaciones argentinas podrían crecer cerca de 13.000 millones de dólares este año

La suba del petróleo y de las materias primas mejora el ingreso de divisas al país

Analistas advierten sobre el riesgo de una estanflación global por la guerra en Medio Oriente

La recuperación económica se concentra principalmente en sectores primarios y exportadores

El poder adquisitivo de trabajadores y jubilados volvió a deteriorarse por la inflación

Crece la preocupación por el “efecto aspiradora” y la falta de derrame económico

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a generar efectos contradictorios sobre la economía argentina. Mientras la suba internacional de los precios de la energía y de las materias primas fortalece el ingreso de divisas y mejora el frente cambiario, al mismo tiempo crecen las advertencias sobre un posible escenario de estanflación global y sobre las dificultades internas para que la recuperación económica llegue al conjunto de la sociedad.

Según estimaciones privadas, las exportaciones argentinas de bienes podrían crecer este año cerca de 13.000 millones de dólares impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales del petróleo, el oro y los productos agroindustriales. El nuevo contexto internacional modificó el panorama económico de un país que, a diferencia de otras etapas históricas, ahora se convirtió en exportador neto de energía.

El cambio de escenario resulta clave para entender por qué el salto del precio del barril de petróleo ya no representa necesariamente una amenaza inmediata para la estabilidad cambiaria argentina. En otras épocas, una suba del crudo desde los 60 hasta más de 100 dólares habría disparado fuertes tensiones sobre el dólar y las reservas. Hoy, en cambio, el impacto aparece parcialmente compensado por mayores ingresos de exportación.

Las proyecciones de la consultora Equilibra indican que el incremento exportador estaría explicado por unos 6.000 millones de dólares provenientes de la agroindustria, alrededor de 4.000 millones vinculados al sector energético y otros 3.000 millones asociados a la minería.

Detrás de esos números aparecen varios factores internacionales. Por un lado, el aumento del precio del petróleo tras las tensiones en el estrecho de Ormuz. Por otro, una fuerte recuperación de la cosecha de trigo y el crecimiento sostenido de la cotización internacional del oro, que acumuló importantes subas interanuales.

Sin embargo, los analistas advierten que la mejora en el ingreso de dólares no elimina otros riesgos de fondo. Para el economista Martín Rapetti y su equipo, la guerra y el endurecimiento financiero internacional aumentan las posibilidades de un escenario global de estanflación, es decir, bajo crecimiento combinado con inflación persistente.

En ese contexto, el acceso al financiamiento externo podría volverse más complejo para países emergentes como Argentina. Las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos comenzaron a enfriarse y algunos bancos centrales europeos ya evalúan nuevas subas, endureciendo las condiciones financieras internacionales.

El resultado es un escenario ambiguo para el Gobierno. Por un lado, la mejora de los términos de intercambio ayuda a contener las presiones cambiarias y permitiría cerrar 2026 con un déficit de cuenta corriente relativamente bajo. Pero al mismo tiempo, la persistencia de la inflación y la desaceleración de sectores no vinculados a actividades primarias generan nuevas tensiones económicas y sociales.

Los informes privados señalan que, fuera del agro, la minería y la energía, gran parte de la economía argentina ingresó en un proceso de estancamiento durante el primer trimestre del año. Distintos sectores productivos todavía no logran recuperar los niveles de actividad registrados antes del cambio de gobierno.

Además, el deterioro del poder adquisitivo comenzó a convertirse nuevamente en un factor de preocupación. Trabajadores registrados y jubilados acumulan pérdida de ingresos reales frente a una inflación que mantiene un piso mensual difícil de perforar.

En la City porteña ya comenzó a circular una definición que resume esa dinámica: el “efecto aspiradora”. La idea apunta a describir un modelo donde el crecimiento económico no derrama sobre el conjunto de la sociedad sino que se concentra en pocos sectores vinculados principalmente a actividades exportadoras.

Las señales de deterioro laboral y social alimentan además nuevas tensiones políticas. Algunos analistas observan que el malestar económico empezó a impactar sobre sectores del electorado que hasta hace pocos meses respaldaban firmemente al oficialismo.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que los próximos años serán los mejores de las últimas décadas, varios informes privados advierten que el proceso de recuperación todavía enfrenta obstáculos importantes.

Entre ellos aparece el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares. El peso de cuotas e intereses bancarios sobre los salarios formales aumentó significativamente en los últimos meses, reflejando las dificultades de muchas familias para sostener el consumo en medio de un contexto todavía marcado por la inflación y la incertidumbre económica.