La derogación de la ley de teletrabajo abre un nuevo frente judicial por el home office

La reforma laboral eliminó la Ley 27.555 que regulaba el teletrabajo desde 2020

Miles de trabajadores remotos quedaron sin un marco legal específico para el home office

El derecho a la desconexión digital ya no tiene protección expresa en la legislación

Los gastos de internet y equipamiento podrían pasar a depender de acuerdos privados

Abogados laboralistas advierten sobre un aumento de litigios judiciales por falta de reglas claras

La Justicia tendrá un rol central para definir los nuevos límites del trabajo remoto en Argentina

La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo comenzó a generar fuertes repercusiones en el ámbito jurídico y laboral tras la derogación de la Ley 27.555 de Teletrabajo, norma que regulaba desde 2020 las condiciones del trabajo remoto en la Argentina. La eliminación del régimen específico dejó sin un marco legal propio a miles de trabajadores que actualmente cumplen tareas bajo modalidad home office y abrió un escenario de creciente incertidumbre para empresas, sindicatos y especialistas en derecho laboral.

La decisión forma parte del paquete de flexibilización impulsado por el Gobierno nacional, que sostiene que las modificaciones buscan reducir rigideces laborales y facilitar nuevas contrataciones. Sin embargo, abogados laboralistas advierten que la ausencia de reglas claras podría derivar en un aumento de conflictos judiciales vinculados a jornadas laborales, gastos operativos, disponibilidad fuera de horario y condiciones de contratación.

La reforma fue promulgada el 6 de marzo luego de un extenso debate parlamentario. Tras modificaciones introducidas en el Senado sobre artículos relacionados con licencias por enfermedad, el proyecto obtuvo finalmente 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones en la Cámara alta.

Además de eliminar el régimen especial de teletrabajo, la normativa introdujo cambios sobre convenios colectivos, indemnizaciones, vacaciones y mecanismos salariales. También derogó disposiciones históricas vinculadas al trabajo a domicilio y algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo relacionados con invenciones realizadas por empleados.

Hasta ahora, la Ley 27.555 establecía un conjunto de derechos específicos para quienes desarrollaban tareas de manera remota. Entre ellos figuraban el derecho a la desconexión digital, la obligación de las empresas de cubrir gastos de conectividad y equipamiento, la igualdad salarial respecto de trabajadores presenciales y la posibilidad de solicitar el regreso a la modalidad presencial bajo determinadas condiciones.

Con la derogación, esas garantías dejan de tener protección legal expresa y pasan a depender de acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores, convenios colectivos o futuras interpretaciones judiciales.

Especialistas en derecho laboral sostienen que uno de los puntos más sensibles será el alcance del derecho a la desconexión digital. Sin una regulación específica, temen que se multipliquen los conflictos vinculados a jornadas extendidas, mensajes fuera de horario laboral y disponibilidad permanente exigida por algunas empresas.

Otro aspecto que comienza a generar controversia es quién asumirá los costos operativos del trabajo remoto. Bajo la ley derogada, las compañías debían compensar gastos relacionados con internet, computadoras, electricidad y herramientas de trabajo. Ahora, al no existir una obligación expresa, esos costos podrían quedar total o parcialmente a cargo de los trabajadores.

La situación también abre interrogantes sobre la reversibilidad del home office. El régimen anterior contemplaba mecanismos para que el empleado pudiera solicitar el retorno a la presencialidad en determinadas circunstancias. Con la nueva normativa, esa posibilidad queda librada a acuerdos privados o decisiones empresariales.

Desde el sector empresarial destacan que la reforma otorga mayor flexibilidad organizativa y permite adaptar esquemas híbridos o remotos con menos cargas regulatorias. Según esa mirada, la legislación anterior generaba costos excesivos y desalentaba contrataciones bajo modalidad remota.

Sin embargo, sindicatos y abogados laboralistas advierten que el nuevo escenario podría incrementar la litigiosidad. La ausencia de un régimen específico obligará a resolver muchos conflictos mediante criterios jurisprudenciales, generando interpretaciones dispares entre distintos tribunales laborales.

En ese contexto, la Justicia comenzará a ocupar un rol central en la definición de los nuevos límites del teletrabajo. Jueces laborales deberán determinar, caso por caso, cuestiones vinculadas a horarios, compensaciones económicas, disponibilidad digital y responsabilidades empresariales.

El debate jurídico ya comenzó a instalarse en estudios laborales y ámbitos sindicales. Distintos especialistas sostienen que la falta de regulación uniforme podría provocar una mayor desigualdad entre trabajadores que realizan funciones similares pero bajo condiciones contractuales completamente distintas según cada empresa.

Mientras tanto, el home office continúa expandiéndose en múltiples sectores de la economía argentina. La discusión ahora pasa por definir bajo qué reglas legales funcionará un modelo laboral que, tras la pandemia, dejó de ser excepcional para transformarse en una modalidad estructural del mercado de trabajo.