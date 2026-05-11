Yacobitti volvió a cruzar a Adorni y crece la tensión por el financiamiento universitario

Emiliano Yacobitti acusó al Gobierno de intentar deslegitimar los reclamos universitarios

La UBA denunció que no se transfirieron fondos comprometidos para hospitales universitarios

Manuel Adorni rechazó las acusaciones de desfinanciamiento contra el Gobierno nacional

Las universidades convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes

Hospitales dependientes de la UBA advirtieron sobre posibles problemas en la atención médica

El conflicto entre el oficialismo y las casas de estudio vuelve a escalar por el presupuesto

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas volvió a escalar en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y acusó a la administración de Javier Milei de intentar “confundir a la gente” respecto de las partidas presupuestarias destinadas a las casas de estudio.

Durante una entrevista radial, Yacobitti aseguró que el oficialismo busca deslegitimar los reclamos universitarios y cuestionó especialmente la situación financiera de los hospitales dependientes de la UBA. “No nos va a sorprender una mentira más o una menos de Adorni”, sostuvo el dirigente universitario al responder las declaraciones realizadas por el funcionario nacional en las últimas horas.

El conflicto volvió a intensificarse luego de que desde el Gobierno insistieran en que las universidades recibieron las partidas correspondientes para gastos de funcionamiento y salud. Sin embargo, desde la UBA aseguran que gran parte de esos fondos nunca fueron efectivamente transferidos.

Yacobitti señaló que incluso el propio Ministerio de Capital Humano reconoció recientemente incumplimientos en la ejecución presupuestaria vinculada a hospitales universitarios. Según afirmó, el presupuesto de 80 mil millones de pesos destinado a salud universitaria había sido impulsado por el mismo Gobierno, aunque posteriormente no se concretaron los desembolsos comprometidos.

En ese marco, el vicerrector advirtió que distintos hospitales dependientes de la universidad ya comenzaron a alertar sobre posibles complicaciones en la atención médica si no reciben los fondos pendientes en un plazo cercano a los 45 días. La preocupación se concentra especialmente en áreas sensibles vinculadas a prestaciones sanitarias, equipamiento y mantenimiento operativo.

“El gobierno de Javier Milei no cree en la educación pública, solo ponen excusas”, afirmó Yacobitti, quien además cuestionó las prioridades presupuestarias del Ejecutivo. Según sostuvo, los recursos reclamados por las universidades representan una cifra menor en comparación con otras decisiones fiscales impulsadas recientemente por la administración nacional.

La discusión se produce mientras las universidades nacionales organizan una nueva movilización federal prevista para este martes. La convocatoria tendrá como punto central una concentración en Plaza de Mayo, aunque también se esperan marchas y actividades en distintas provincias del país.

Desde el sistema universitario sostienen que la situación presupuestaria comenzó a afectar no sólo el funcionamiento académico sino también tareas de mantenimiento, investigación científica y atención hospitalaria. Rectores y autoridades académicas vienen reclamando desde hace meses una actualización de partidas frente al impacto de la inflación sobre los costos operativos.

Por su parte, Adorni volvió a rechazar las acusaciones de desfinanciamiento y sostuvo que existe una utilización política del conflicto universitario. Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno cumplió con las obligaciones presupuestarias correspondientes al área de salud universitaria.

“La política trata de instalar que este gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas”, afirmó el funcionario, quien también cuestionó que una sola universidad pretenda concentrar recursos destinados al conjunto de hospitales universitarios del país.

Las declaraciones profundizaron aún más la tensión entre el oficialismo y las autoridades académicas. Desde distintos sectores universitarios consideran que el Ejecutivo minimiza la gravedad del problema financiero y evita discutir una recomposición presupuestaria acorde al aumento de costos registrado durante el último año.

Al confirmar la realización de la nueva Marcha Federal Universitaria, Yacobitti sostuvo que el deterioro presupuestario ya impacta sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones. “Tenemos un problema en las universidades, porque cuesta arreglar lo que se rompe”, expresó.

La protesta del próximo martes buscará volver a colocar el conflicto universitario en el centro del debate político y social. Las autoridades académicas esperan una amplia participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales en defensa del financiamiento de la educación pública.