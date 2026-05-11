La Casa Rosada acelera acuerdos con gobernadores para blindar el proyecto electoral de Milei hacia 2027

La Casa Rosada busca ampliar acuerdos electorales con gobernadores dialoguistas

Mendoza, Chaco y Entre Ríos ya mantienen alianzas activas con La Libertad Avanza

Marcelo Orrego y Claudio Poggi aparecen entre los mandatarios observados por el oficialismo

Ignacio Torres y Claudio Vidal también son analizados como potenciales socios políticos

El Gobierno teme llegar debilitado a las presidenciales tras posibles derrotas provinciales

Las alianzas buscan contener el avance opositor y sostener la competitividad electoral de Milei

Con el calendario electoral de 2027 cada vez más presente en la estrategia política del oficialismo, el gobierno de Javier Milei comenzó a profundizar conversaciones con gobernadores dialoguistas en busca de construir alianzas que le permitan sostener competitividad en los principales distritos del país. La Casa Rosada entiende que el escenario político que viene estará marcado por elecciones provinciales desdobladas y que llegar debilitado a las presidenciales podría convertirse en un problema de alto costo para La Libertad Avanza.

En ese marco, el oficialismo apuesta a consolidar acuerdos ya existentes y explorar nuevos entendimientos con mandatarios provinciales que, aunque conservan identidad propia, mantienen canales de diálogo abiertos con el Gobierno nacional.

Los primeros pasos de esa estrategia ya tuvieron experiencias concretas en provincias como Chaco, Mendoza y Entre Ríos, donde Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio articularon acuerdos electorales con La Libertad Avanza en las legislativas pasadas. Aunque con matices y tensiones, esos vínculos se mantuvieron activos y el oficialismo busca ahora ampliarlos a otros territorios.

Uno de los nombres que comenzó a sonar con más fuerza es el del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. En las últimas horas, el mandatario recibió en su provincia a dirigentes nacionales cercanos al mileísmo durante actividades vinculadas al Día de la Minería, alimentando especulaciones sobre un eventual acercamiento político.

Orrego mantiene un perfil provincialista desde la disolución de Juntos por el Cambio, aunque en su entorno reconocen que existe “buena sintonía” con el oficialismo nacional. En la Casa Rosada valoran especialmente su fortaleza electoral en un distrito donde el peronismo mantiene estructura competitiva y donde una división opositora podría favorecer al PJ.

También en la región de Cuyo, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, comenzó a mostrar señales de acercamiento al discurso libertario. La reciente decisión de reducir cargos políticos y exigir renuncias a funcionarios bajo el argumento de la austeridad fue interpretada por dirigentes libertarios como un gesto alineado con la lógica impulsada desde Nación.

Sin embargo, desde sectores cercanos a La Libertad Avanza aclaran que cualquier acuerdo político requerirá avances más profundos en materia de reducción impositiva y desregulación económica. La idea del oficialismo es que las eventuales alianzas giren alrededor de las “ideas de la libertad” y no solamente de conveniencias electorales.

La Patagonia también aparece bajo análisis en los despachos oficiales. El santacruceño Claudio Vidal atraviesa semanas de fuerte desgaste político por conflictos gremiales y tensiones internas, mientras que en Chubut el gobernador Ignacio Torres se consolidó como un aliado legislativo habitual del Gobierno nacional.

En ambos casos, el avance libertario preocupa a los oficialismos provinciales más por su capacidad de daño electoral que por la posibilidad concreta de perder el control territorial. Esa lógica comenzó a empujar conversaciones informales para evitar fragmentaciones opositoras que terminen favoreciendo al peronismo.

En Misiones ocurre algo similar. El espacio liderado históricamente por Carlos Rovira busca reconfigurarse frente al avance libertario y a las tensiones internas generadas por el apoyo parlamentario brindado al Gobierno nacional en distintas votaciones clave.

Mientras tanto, en Santa Fe algunos dirigentes del oficialismo provincial ya dejaron abierta la puerta a una eventual confluencia entre Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza. Aunque desde el entorno del mandatario relativizan esa posibilidad, reconocen que el diálogo político con la Casa Rosada se mantiene activo.

La estrategia oficial responde a una preocupación concreta: evitar que una serie de derrotas provinciales previas a las presidenciales termine erosionando la fortaleza política de Milei. Por eso, en la Casa Rosada crece la idea de que las alianzas con gobernadores serán una herramienta central para sostener competitividad electoral en todo el país.

El desafío, sin embargo, no será sencillo. La Libertad Avanza todavía genera resistencias en muchos territorios y sus referentes locales suelen mantener posiciones confrontativas incluso con potenciales aliados. Aun así, tanto en el oficialismo como entre varios gobernadores prevalece una conclusión compartida: en el camino hacia 2027, pocos quieren quedar enfrentados al poder electoral de Milei.