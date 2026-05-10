Santa Fe lanzó un plan para regularizar deudas impositivas con facilidades de pago

En un contexto económico atravesado por la desaceleración de la actividad y las dificultades financieras para empresas y familias, el Gobierno de Santa Fe anunció un nuevo Plan Especial de Financiamiento destinado a facilitar la regularización de deudas tributarias.

La medida fue comunicada por el gobernador Maximiliano Pullaro y será implementada a través de la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo central es brindar alivio fiscal a contribuyentes afectados por la situación económica, sostener la actividad productiva y promover el cumplimiento de las obligaciones impositivas.

“El objetivo es acompañar a quienes trabajan, producen y sostienen la economía de la provincia”, señalaron desde el Ejecutivo provincial al presentar la iniciativa.

El programa permitirá cancelar obligaciones en hasta 36 cuotas e incluirá beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, quienes podrán acceder a esquemas de hasta 12 pagos sin interés.

El plan abarca deudas vinculadas a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario. Además, contempla la regularización de capital adeudado, intereses y multas.

Durante la presentación realizada en la ciudad de Rosario, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, destacó que la medida busca respaldar a comerciantes, industriales y trabajadores santafesinos en un momento complejo para la economía nacional.

En el mismo acto participó también la titular de la API, Daniela Bosco, quien explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la presión tributaria y dar herramientas de financiamiento a los contribuyentes.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el programa apunta a preservar el entramado productivo y acompañar a quienes generan empleo en Santa Fe, en medio de un escenario económico que continúa mostrando señales de enfriamiento.