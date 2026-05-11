Tras meses de fuertes subas, la carne frenó los aumentos y alivió la presión sobre la inflación

La carne vacuna mostró en abril una fuerte desaceleración tras las subas del verano

El precio promedio en el AMBA prácticamente no tuvo variación respecto de marzo

La baja en el valor de la media res ayudó a moderar los precios al consumidor

Algunos cortes tradicionales registraron caídas luego de varios meses de aumentos

La carne continúa siendo mucho más cara que el pollo y el cerdo

Analistas creen que la desaceleración podría aliviar la inflación de alimentos

Después de un primer trimestre atravesado por fuertes remarcaciones en las carnicerías y supermercados, el precio de la carne vacuna mostró en abril una marcada desaceleración que comenzó a generar expectativas sobre un posible alivio en la inflación de alimentos. El nuevo informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina reflejó que los principales cortes prácticamente dejaron de subir en el AMBA y que incluso algunas regiones registraron bajas puntuales.

La moderación en los valores representa un cambio importante frente a lo ocurrido entre enero y marzo, cuando la carne se convirtió en uno de los principales motores del aumento del costo de vida. Durante esos meses, varios cortes populares llegaron a registrar incrementos mensuales cercanos o superiores al 20%, impulsados por el encarecimiento de la hacienda y el aumento de costos dentro de toda la cadena productiva.

El relevamiento minorista correspondiente a abril mostró que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el promedio de precios de la carne vacuna prácticamente no tuvo variación respecto de marzo. La suba mensual fue apenas marginal y se ubicó en torno al equilibrio, muy lejos de los aumentos de dos dígitos registrados durante el verano.

Uno de los factores centrales que ayudó a explicar el cambio de tendencia fue la caída en el valor de la media res. En el AMBA, el precio retrocedió 1,8% mensual, mientras que también se registraron bajas en Rosario y Córdoba. Esa disminución comenzó a trasladarse a las góndolas y carnicerías luego de varios meses de fuertes ajustes.

El contraste con marzo fue contundente. En aquel momento, la media res había registrado aumentos superiores al 13% mensual y acumulaba incrementos interanuales que superaban ampliamente el 70%.

Durante abril, además, algunos cortes tradicionales mostraron retrocesos concretos en sus precios. En el AMBA, el asado de tira bajó 2,8%, mientras que la carnaza común y la nalga también registraron descensos. Se trata de un comportamiento que no aparecía desde hacía varios meses y que comenzó a generar señales de mayor estabilidad dentro del mercado cárnico.

La situación fue diferente en Córdoba, donde los precios continuaron subiendo aunque a un ritmo considerablemente menor que en el inicio del año. Allí, el incremento promedio mensual rondó el 1,9%, con aumentos más notorios en cortes vinculados a la picada y el roast beef.

En Rosario, en cambio, el comportamiento fue todavía más moderado. El promedio general de la carne vacuna mostró una leve caída mensual y varios cortes premium registraron bajas en sus valores. Apenas algunos productos como el osobuco y la picada común escaparon a esa tendencia.

Especialistas del sector consideran que el freno en los aumentos responde a una combinación de factores. Por un lado, la desaceleración del precio de la hacienda. Por otro, un consumo interno que comenzó a mostrar señales de agotamiento luego de meses de pérdida del poder adquisitivo.

Aun así, la carne vacuna continúa siendo la proteína animal más cara dentro de la dieta argentina. En abril, el valor promedio de los cortes vacunos en el AMBA superó ampliamente al precio del pollo y del cerdo, manteniendo una diferencia significativa respecto de otras alternativas de consumo.

El lomo siguió encabezando la lista de cortes más costosos, con valores que ya superan ampliamente los 27 mil pesos por kilo. Incluso los cortes históricamente considerados más económicos, como la picada común, la falda o el osobuco, ya perforaron la barrera de los 10 mil pesos.

Pese a la desaceleración mensual, las variaciones interanuales continúan siendo muy elevadas. En el AMBA, los precios de la carne vacuna acumulan una suba superior al 60% respecto de abril del año pasado. En Córdoba y Rosario, los incrementos muestran niveles similares.

De todos modos, economistas y analistas del mercado alimenticio observan con atención el nuevo comportamiento del sector. La carne tuvo un fuerte impacto sobre los índices inflacionarios durante los primeros meses del año y su estabilización podría convertirse ahora en un factor clave para moderar el ritmo de aumento del costo de vida.

El informe también reflejó que las carnicerías volvieron a ofrecer precios más competitivos que los supermercados en buena parte de los cortes analizados, una tendencia que podría influir nuevamente sobre los hábitos de compra de los consumidores.