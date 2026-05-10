Rafaela demuestra su grandeza mientras su dirigencia sigue jugando en segunda división

Mientras buena parte de la dirigencia local sigue consumiendo tiempo en internas absurdas, operaciones políticas de cabotaje y discusiones insignificantes, Rafaela volvió a demostrar que su verdadera fortaleza jamás estuvo en los despachos oficiales, sino en su gente.

El primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA), elaborado por la consultora Enclave sobre 43 ciudades del país, ubicó a Rafaela entre las localidades con mejor desempeño de toda la Argentina. La ciudad alcanzó el octavo puesto nacional con 59,5 puntos y quedó dentro del selecto grupo de las diez ciudades más destacadas del país.

Por delante quedaron Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Rosa y Rosario. Aun así, la Perla del Oeste logró superar a decenas de ciudades importantes que ni siquiera pudieron acercarse a sus indicadores.

El informe analizó variables centrales para medir calidad urbana y desarrollo: desempeño económico, cohesión social, infraestructura, seguridad, conectividad, acceso a servicios, espacios públicos, oferta educativa, actividad empresarial y disponibilidad energética.

Pero detrás de los números aparece una verdad incómoda para la política local.

Este resultado no es mérito de ningún gobierno municipal ni provincial. Es mérito de una sociedad trabajadora, productiva y emprendedora que hace décadas sostiene sola el crecimiento de la ciudad mientras la política sigue atrapada en su pequeñez.

Porque si Rafaela logró posicionarse entre las mejores ciudades del país aun teniendo dirigentes muchas veces limitados, cortoplacistas y más preocupados por la rosca que por planificar el futuro, entonces el potencial real de la ciudad es infinitamente superior a lo que hoy muestran las estadísticas.

Una ciudad que funciona a pesar de la política

El relevamiento también ubicó a Rafaela entre las cinco ciudades con mejor perfil productivo de la Argentina, compartiendo ese lugar con Neuquén, Rosario, Santa Fe y Mendoza.

No es casualidad.

Acá hay cultura del trabajo, industria, comercio y un entramado pyme construido durante generaciones por empresarios, trabajadores y familias que jamás esperaron demasiado de la dirigencia política.

El dato más contundente quizás sea otro: Rafaela aparece como la única ciudad de fuerte dinamismo económico donde el acceso a la vivienda todavía no explotó de manera irracional, algo que sí ocurrió en buena parte de los grandes centros urbanos del país.

A eso se suma un indicador todavía más fuerte: según el estudio, menos del 1% de la población vive en barrios populares, posicionando a Rafaela entre las mejores ciudades argentinas en materia de informalidad urbana, junto a San Juan y Godoy Cruz.

El mérito de la sociedad y el fracaso de la política

Los responsables del informe explicaron que estos resultados son consecuencia de procesos sostenidos durante años, vinculados tanto a condiciones estructurales como a modelos de gestión urbana.

Sin embargo, en el caso de Rafaela, hay una conclusión que resulta cada vez más evidente: la ciudad avanza mucho más por la capacidad de su sociedad que por la visión de sus dirigentes.

Mientras los vecinos producen, invierten, trabajan y sostienen el entramado económico local, gran parte de la política sigue administrando la coyuntura, pensando en elecciones y defendiendo intereses sectoriales antes que un verdadero proyecto estratégico de ciudad.

Y ahí aparece la gran pregunta que muchos rafaelinos se hacen hace tiempo.

¿Se imaginan lo que sería Rafaela y el enorme potencial que tendría si, en lugar de esta nefasta casta política decadente, contara con dirigentes capaces, inteligentes, honestos y sin mezquindades?

Porque si la ciudad logró estar entre las mejores de la Argentina incluso con una dirigencia que muchas veces parece resignada a la mediocridad, entonces queda claro que el verdadero motor de Rafaela nunca estuvo en la política.

El verdadero motor siempre fue su gente.