Viotti apuesta todo a los Odesur mientras Rafaela sigue lejos de la ciudad que promete

Hay políticos que gobiernan para transformar una ciudad. Y hay otros que gobiernan pensando exclusivamente en la foto, en el marketing y en la próxima elección. Todo indica que el intendente Leonardo Viotti decidió jugarse el pleno a una sola ficha: los Juegos Odesur 2026.

Tan fuerte parece ser la apuesta, que en el entorno político local ya muchos interpretan que el intendente cree que su reelección en 2027 depende casi exclusivamente de que el evento deportivo salga bien. Como si unos días de competencia internacional pudieran disimular problemas estructurales que la ciudad sigue arrastrando y que, lejos de resolverse, se vuelven cada vez más visibles.

Esta semana, Viotti encabezó una recorrida técnica junto a representantes de comités olímpicos extranjeros que llegaron a Rafaela para supervisar obras, instalaciones y servicios destinados a los atletas que participarán de los Juegos Sudamericanos.

“Estamos recibiendo a los jefes de los distintos equipos de los países que van a ser parte de los Juegos Sudamericanos”, explicó el mandatario, detallando que algunas delegaciones ya comenzaron a inspeccionar las disciplinas que se desarrollarán en la ciudad.

El intendente aseguró además que los tiempos de obra vienen “muy bien” y fijó el 1 de agosto como fecha límite de entrega de uno de los edificios centrales del evento. También destacó que el sistema constructivo en seco permite acelerar los trabajos y cumplir con los estándares internacionales exigidos.

Hasta ahí, todo correcto.

El problema aparece cuando el relato político intenta despegarse peligrosamente de la realidad cotidiana que viven los rafaelinos.

Porque en medio de la recorrida, Viotti compartió orgulloso el comentario de uno de los visitantes extranjeros que le dijo: “Hermosa ciudad, parece Europa”.

Y ahí fue donde muchos se preguntaron si el intendente vive en la misma ciudad que el resto de los vecinos.

Porque no, Rafaela no parece Europa. Y no porque no tenga potencial para convertirse en una gran ciudad moderna, ordenada y desarrollada. Lo que ocurre es mucho más simple y mucho más preocupante: la ciudad tiene dirigentes que desde hace años parecen más concentrados en la política que en resolver los problemas cotidianos de la gente.

Mientras desde el municipio se preparan escenarios deportivos de nivel internacional, los vecinos siguen conviviendo con calles deterioradas, problemas de limpieza, inseguridad creciente y una evidente falta de planificación urbana.

Y lo más llamativo es que muchas veces la gestión parece moverse dentro de una lógica donde importa más el impacto comunicacional que las transformaciones profundas.

Mucho slogan. Mucha puesta en escena. Mucha foto. Pero todavía pocas respuestas estructurales.

Los Juegos Odesur representan una enorme oportunidad para Rafaela. Eso nadie lo discute. Pueden traer inversiones, movimiento económico, visibilidad internacional y obras importantes. El problema aparece cuando el evento empieza a utilizarse más como plataforma política que como parte de un verdadero proyecto estratégico de ciudad.

Porque una ciudad no se transforma organizando un evento deportivo de dos semanas.

Una ciudad se transforma con gestión, planificación, seguridad, infraestructura, limpieza y dirigentes que entiendan que gobernar implica mucho más que administrar la agenda de inauguraciones y recorridas oficiales.

Y ahí aparece el principal desafío de la gestión Viotti.

Porque mientras el intendente intenta vender hacia afuera una ciudad modelo, miles de rafaelinos siguen esperando soluciones concretas para problemas que forman parte de la vida diaria.

Rafaela tiene un potencial enorme. Lo que todavía no termina de aparecer es una dirigencia realmente preparada para estar a la altura de ese potencial.