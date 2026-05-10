Rafaela gana protagonismo por sus iniciativas de gestión ambiental

En el marco de los 10 años del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Rafaela fue sede de la primera Jornada de Gestión y Políticas Públicas Ambientales “Ambientar Rafaela: ciudades en acción”, un encuentro que reunió a representantes de municipios y comunas de Santa Fe, Córdoba y Jujuy para intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en materia ambiental.

La actividad se desarrolló este viernes en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” y contó con la participación de más de 50 referentes de 30 localidades de distintas provincias.

Durante la apertura, el intendente Leonardo Viotti destacó la importancia de construir políticas públicas ambientales de manera articulada entre gobiernos locales.

“Este espacio fue pensado no solo para compartir la experiencia que tiene Rafaela en políticas ambientales, sino también para construir en conjunto lo que viene”, expresó.

Además, remarcó el recorrido de la ciudad en esta materia y señaló que el Instituto para el Desarrollo Sustentable nació como un ámbito de participación para impulsar iniciativas ambientales junto a la comunidad.

Rafaela apuesta a políticas ambientales con mirada a futuro

Viotti sostuvo que las decisiones vinculadas al ambiente tienen impacto directo en el presente y también en las próximas generaciones.

“Cuando hablamos de ambiente hablamos de futuro. Las decisiones que tomemos hoy van a influir directamente en la calidad de vida de nuestras ciudades”, afirmó.

El mandatario también destacó algunos programas impulsados por el municipio, entre ellos:

Empleo Verde Recargado

La ampliación de la red de ciclovías

La gestión integral de residuos

La recuperación de espacios verdes

El futuro Centro de Innovación Climática

Sobre este último proyecto, explicó que funcionará en los antiguos Almacenes Ripamonti, frente a Plaza 25 de Mayo, y que se desarrollará junto al Gobierno provincial con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Según indicó, el objetivo es convertir ese espacio en un punto estratégico para el desarrollo ambiental y tecnológico de la ciudad.

La importancia del trabajo articulado

Por su parte, el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, remarcó que muchos desafíos ambientales requieren una mirada regional y políticas sostenidas en el tiempo.

“Las políticas ambientales no se construyen para dos o cuatro años, sino con una mirada de continuidad”, señaló.

En la misma línea, el subsecretario de Economía Circular y Gestión de Residuos de Santa Fe, Juan Martín Musacchio, valoró la articulación entre localidades y destacó que muchas problemáticas ambientales solo pueden resolverse mediante estrategias colectivas.

“Cuando logramos trabajar de manera conjunta, las medidas empiezan a generar resultados concretos y sostenibles”, sostuvo.

Charlas, recorridos y experiencias locales

La jornada incluyó exposiciones y mesas de intercambio sobre distintos ejes vinculados a la gestión ambiental:

Gobernanza ambiental

Economía circular

Gestión integral de residuos

Educación ambiental

Empleo verde

Infraestructura verde

Planificación urbana

Comunicación ambiental

Además, los participantes recorrieron el Complejo Ambiental y el Eco Punto I para conocer el funcionamiento del sistema local de gestión de residuos.

Desde el Instituto destacaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer vínculos entre municipios y promover políticas públicas sostenibles con fuerte anclaje territorial y participación ciudadana.